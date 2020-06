Ung udlænding var på rov i Rema

En 17-årig udenlandsk mand fyldte søndag formiddag en indkøbskurv med dagligvarer i Rema 1000 på Bistrupvej, hvorefter han forlod forretningen med varerne - uden at betale for dem.

Manden blev imidlertid opdaget og tilbageholdt indtil en patrulje havde mulighed for at komme til forretningen. Her blev den 17-årige sigtet for butikstyveri og taget med på politistationen, hvor han betalte en straksbøde og efterfølgende blev løsladt. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.