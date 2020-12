Ung mand ramte næsten buschauffør i hovedet med en halv roulade

En ung mand blev torsdag formiddag oplyst af en buschauffør om, at han skulle have billet for at køre med bussen. Det fik manden til at forlade bussen, mens han gav chaufføren fingeren, og slutteligt kastede den unge mand en halv roulade mod buschaufføren. Rouladen på billedet har så vidt vides ikke noget med episoden at gøre.

Foto: Peter Andersen