Ung bilist havde intet kørekort men hash og kokain

Da den unge mand blev bedt om at fremvise et gyldigt kørekort, måtte han melde pas, idet han ikke havde erhvervet sig et sådant.

Han blev derfor sigtet for at køre bil uden et gyldigt kørekort, ligesom han også blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash og kokain, oplyser Nordsjællands Politi.