Undgå kræft - tag et gratis skvæt solcreme

"Sæsonen er allerede begyndt, og det er rigtig vigtigt at bruge solcreme," siger Sri Sai Das, formand for Kræftens Bekæmpelse Rudersdal.

Han fortsætter: "Vi er rigtig glade for, at vi sammen med Rudersdal Kommune nu kan sætte ekstra fokus på forebyggelse af hudkræft for alle de idrætsudøvere, som udsættes for den farlige uv-stråling, når de dyrker idræt udendørs," siger han.

Det er på Birkerød Idrætscenter, Rundforbi og Rudegaard Idrætsanlæg, at der i sommerperioden vil stå dispensere med solcreme til rådighed, så det er muligt at blive solsikker inden fritidsaktiviteten går i gang

Fakta Kræft i huden

Kræft i huden er den hyppigste kræftdiagnose i Danmark. Betegnelsen dækker over to typer kræft - nemlig almindelig hudkræft og modermærkekræft.

Begge kræftformer har været i voldsom stigning i de seneste 30 år. Mere end 184.000 danskere lever med kræft i huden. Der konstateres hvert år ca. 14.550 nye tilfælde af almindelig hudkræft og ca. 2.330 nye tilfælde af modermærkekræft.

Risikoen for at udvikle kræft i huden er både betinget af, hvor mange solskoldninger man får, men også den samlede mængde uv-stråling, man udsættes for gennem livet.







Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Forebygger især hos børn

Solbeskyttelse er særlig vigtigt i forhold til børn, da celledelingen sker hyppigere i barn- og ungdommen, idet kroppen er under udvikling, hvorfor børn og unge er særlige udsatte, når de udsættes for uv-stråling. Jo tidlige-re barnet udsættes for megen uv-stråling og solskoldninger, desto større risiko har barnet for at udvikle kræft i huden senere i livet.