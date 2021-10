Liselotte Hansen får opbakning i sin kritik af forholdene i 'Det runde toilet'. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Uhumsk toilet: Liselotte er ikke alene om sin kritik af kommunen

Mandagens artikel i Frederiksborg Amts Avis om hygiejnen og vedligeholdelsen af ’Det runde toilet’ ved Birkerød Hovedgade har skabt reaktioner i borgergruppe på facebook.

Rudersdal - 11. oktober 2021

'Det runde toilet' ved biografen bag Birkerød Hovedgade fremstår uhumsk, og som offentligt toilet, bliver det ikke holdt ordentligt ved lige. Ofte mangler der toiletpapir, håndsprit og sæbe.

Sådan lød det i Frederiksborg Amts Avis mandag fra Liselotte Hansen, der i 26 år har arbejdet i Birkerød Hovedgade.

Artiklen blev også publiceret på facebook og det gav en stribe reaktioner på den populære borgergruppe 'Os i Birkerød - hjælp hinanden ', der har cirka 7800 medlemmer. Reaktionerne viste, at Liselotte Hansen ikke er alene om sin kritik:

- Der var hverken sæbe eller papir, sidst jeg var der... der lå menstruationsbind på gulvet, og der stank så vildt. Jeg ville ikke sætte mig på brættet eller røre ved noget.. håber virkelig snart det bliver forbedret, skriver et medlem af gruppen...

En anden skriver:

- Det ku' ha' været et godt offentligt toilet, men det bliver på ingen måde vedligeholdt .Tror jeg har benyttet det én gang for 15 år siden, og der var det mega-klamt, og det er ikke blevet bedre siden, men det er jo super ærgerligt, da det er godt delt op og ligger et okay sted, så øv øv...

Og en tredje tilføjer:

- Jeg er enig og mener, at hygiejne er vigtigere end grafitti , jeg må sige at jeg fravælger et besøg der , og hvis jeg har mine børnebørn , så må de " tisse" i en hæk...

I mandagens udgave af Frederiksborg Amts Avis svarede Mette Carstad, der er ejendomschef i Rudersdal Kommune, på kritikken fra Liselotte Hansen:

Ejendomschefen sagde blandt andet:

- Lad mig starte med at sige, at vi vil tage ned snarest muligt og kigge på det. Det er sådan, at vi har et rengøringsselskab, der holder toilettet rent. Instruksen til selskabet er, at "Det runde toilet" skal gøres rent en gang hver dag samtidig med, at der fyldes op med håndsæbe og toiletpapir. Håndsprit har vi fravalgt på de offentlige toiletter, fortalte Mette Carstad.

I facebookgruppen fik det Khaled Mustapha, der er kandidat for Lokallisten til kommunalvalget den 16. november til at skrive:

- Rengøring og vedligehold bør være lidt oftere. Respekt for at ejendomschefen tager sagen alvorligt.

