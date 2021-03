Indkøbscentre på 15.000 kvadratmeter eller mindre må åbne den 13. april. Over 15.000 kvadratmeter må vente til den 21. april. Foto: Rudersdal Avis

Udvalgsformand om coronapas: Uvisheden fortsætter

Formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal, Randi Mondorf (V), frygter, at genåbningen med krav om coronapas vil ramme de liberale erhverv helt skævt.

Rudersdal - 24. marts 2021 kl. 05:58 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Restauranter, caféer, frisører og andre liberale erhverv har levet i uvished om fremtiden alt for længe, og den langsigtede genåbningsplan, der netop er vedtaget - og er glædelig - skaber desværre ikke den nødvendige klarhed.

Det mener Randi Mondorf (V), der er formand for Rudersdals Erhvervsudvalg.

- Den langsigtede plan burde i mine øjne have været fremlagt for længe siden, og jeg synes ikke, at man kan kalde denne plan for en rigtig genåbning, for det kommer til at kræve et coronapas fra den 21. april, hvis man eksempelvis vil modtage udendørs servering på restauranter og cafeer, museer, kunsthaller samt biblioteker. Og den 6. maj åbnes der for indendørs servering på restauranter og cafeer, konferencer, spillesteder, teatre, og biografer med mere - vel at mærke, hvis du har et coronapas. Og det har man jo ikke altid lige for en spontan kop kaffe i vores by- eller kulturcentre.

A-hold og B-hold Randi Mondorf peger på, at det vil skabe et a-hold og et b-hold i forhold til, hvem der har fået corona-passet og indtil alle er vaccineret.

- Det betyder desværre, at usikkerheden hos blandt andet restauranterne og caféerne fortsætter. For hvis disse erhverv åbner den 21. april for udendørs servering, så er det jo åbenlyst, at de ikke kan leve af at sælge tre kopper kaffe på de dage, hvor det regner eller blæser. Men mandskabet skal jo være der. Og så er det rigtigt, at hjælpepakkerne fortsætter, så vidt jeg er orienteret til og med juni. Men udbetalingerne er langsommelige, så vores erhverv står altså overfor en række udfordringer.

Formanden for Erhvervsudvalget fortsætter:

- Et coronapas vil være godt til store begivenheder som sportskampe og festivaler og til dem, der vil ud og rejse. Men jeg synes ikke, at det giver mening, at det skal bruges, hvis du skal til frisøren, men ikke hos tandlægen. Eller det skal bruges hos massøren, men ikke hos fysioterapeuten.

Randi Mondorf holder en kort pause, og vender så tilbage til rejserne:

- I genåbningsplanen har jeg intet kunnet læse om rejser. Hele verden står i »rød«, men statsminister Mette Frederiksen skal huske på, at vores virksomheder - også de små og mellemstore ikke lever i en lokal boble. Mange lever af global handel, og her er forretningsrejser vigtige. Jeg savner en plan på dette område også. Vores virksomheder fortjener at komme ud af uvisheden, understreger formanden for Erhvervsudvalget.