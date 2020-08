Rudersdal, Furesø og Lyngby Taarbæk kommuner deler Furesøen, og det kræver derfor et samarbejde mellem alle tre kommuner, hvis man vil have renere vand i søen, der er et yndet mål for badeturen. Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand: Ren sø kræver tre kommuners indsats - og separat kloakering

Hvis man skal problemet med opblomstringen af blågrønne alger i Furesøen til livs, kræver det ifølge formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune Court Møller (R) et tværkommunalt samarbejde, da Rudersdal deler Furesøen med Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her