Birgitte Schjerning Povlsen (K)

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: Hegnsgården har problemer og vi har stort fokus på at løse dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Hegnsgården har problemer og vi har stort fokus på at løse dem

Der skal ske noget på Hegnsgården. Både på kort og langt sigt, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K)

Rudersdal - 05. august 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Både Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen har længe kendt til og haft stor fokus på Plejecenter Hegnsgårdens problemer.

Læs også: Vred pårørende vil have handling efter svigermors dårlige oplevelser på Plejecenter Hegnsgården

Problemer, som kun er blevet forstærket i coronatiden, og som har vist sig ekstra tydeligt i det forløb, som Bettina Malmkvists svigermor har været igennem.

"Vi er allerede i gang med at rette op på nogle problemer, vi godt kendte i forvejen, og der er de oplevelser, som Bettina Malmkvist beskriver, desværre et tydeligt eksempel på, at vi ikke er nået i mål. Jeg er virkelig ked af det på Bettina Malmkvists og hendes svigermors vegne," siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K).

Alt for meget er gået galt på én gang i det beskrevne tilfælde, og Birgitte Schjerning Povlsen er specielt oprørt over at høre, at tilkaldesystemet ikke har virket.

"Det var jeg ret fortørnet over at høre. Man sætter ikke bare gang i et system uden at vide, om det fungerer. Det er simpelthen ikke godt nok, og det har jeg også sagt til Hegnsgårdens ledelse," siger hun.

Klagen fra Bettina Malmkvist, som vi har beskrevet på side 2, er ikke den første, som Social og Sundhedsudvalget og kommunen har modtaget fra Hegnsgården, forklarer Birgitte Schjerning Povlsen.

Har ikke været godt nok Der har længe været behov for at løfte fagligheden på plejecentret, og så har coronatiden derudover med smittede beboere og karensperioder, coronatest og mange vikarer på personalefronten skabt en stor ustabilitet det seneste år, forklarer hun.

"Det har givet en dårlig hverdag. Det er en forklaring, men ikke en undskyldning. Det har ikke været godt nok, i forhold til hvad man har krav på af tryghed og sikkerhed som borger," siger udvalgsformanden.

Denne sommer har det så ydermere vist sig usædvanligt svært at finde vikarer til at dække ind for eksempelvis ferie og sygdom, så for eksempel Hegnsgården har ikke haft ressourcer nok til at løfte opgaven ordentligt.

"Og det er jo helt utilfredsstillende, det går jo ikke. Måske en enkelt dag, men man kan ikke køre i en længere periode på den måde. Så må vi ind og tænke anderledes. Og det var så afgørende for beslutningen om at lukke daghjemmene i en periode for at hente personale over til blandt andet Hegnsgården," siger Birgitte Schjerning Povlsen med reference til Rudersdal Kommunes beslutning om at lukke tre kommunale daghjem i perioden 19. juli til 6. august for at sikre plejen af de svageste borgere.

Hun er glad for, at Bettina Malmkvist beretter om, at hendes svigermors ophold blev bedre, da Hegnsgården fik tilført ekstra mandskab.

Og sådan skal det blive ved.

"Jeg kan kun give Bettina Malmkvist ret i, at der skal ske noget her og nu, og det betyder flere ressourcer, og også af en faglighed, som der er brug for på Hegnsgården. Vi har brug for at holde fast i alt det, der har fungeret hen over sommeren. Og jeg er glad for, at man har kunnet håndtere det på så kort tid. Det er et rigtig godt billede på, at tingene heldigvis kan løses," siger hun.

Langsigtet fremtid På kort sigt skal Hegnsgården tilføres en bedre, og fagligt stærkere, bemanding, og man har allerede løst nogle problemer, blandt andet ved at ansætte to nye afdelingsledere på plejecentret, samt sat ekstra fokus på vagtplanlægning, så der bliver brug for færre eksterne vikarer, forklarer udvalgsformanden.

Og så er man samtidig i færd med at tage stilling til plejecentrets mere langsigtede fremtid.

For eksempel fordi Plejecenter Hegnsgården, som Bettina Malmkvist også fortæller, i den grad trænger til et fysisk løft.

"Værelserne er virkelig triste, og hvis man i forvejen er ked af det, og skal genoptrænes, og det måske ikke går som man har forventet, så kommer man ind på et deprimerende værelse også. Det har vi også drøftet gennem flere år," siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Hvad der skal ske med Plejecenter Hegnsgården på længere sigt er nu op til en politisk drøftelse:

"Det skal vi finde ud af. Skal det rives ned, renoveres eller noget helt tredje. Der skal laves en business case, så vi kan finde ud af, hvad der giver bedst mening, og hvad der i øvrigt er penge til," siger hun.