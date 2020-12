Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, siger, at det er en fejl fra forvaltningens side, at der tidligere er blevet givet dispensationer til kravet om obligatorisk renhold. Af den årsag er det ifølge udvalgsformanden ikke forskelsbehandling, når kommunen netop har afvist en lignende ansøgning om dispensation. Foto: Morten Nilsson Foto: Morten Nilsson

Udvalgsformand: Dispensationer er en fejl og derfor ikke forskelsbehandling

At der tidligere er givet dispensationer til at slippe for obligatorisk renhold på gravsteder er en fejl, og dermed er der ikke tale om forskelsbehandling, når kommunen nu afviser en lignende ansøgning, mener formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R).

Rudersdal - 21. december 2020 kl. 05:09 Af Joram G. Menzer

Det er højst sandsynligt en fejl, at der er blevet givet tre dispensationer til gravstedsejere om at slippe for obligatorisk renhold på kirkegårde i Rudersdal Kommune.

Det forklarer formanden for kommunens Miljø- og Teknikudvalg, Court Møller (R), efter, at Birgitte Ehrhardt, der har et familiegravsted på Søllerød Kirkegård, har fået afslag på sin ansøgning om en lignende dispensation.

Og fordi der er tale om en fejl, mener Court Møller ikke, at der er tale om forskelsbehandling.

- Vi forskelsbehandler ikke. Vi har i tre situationer indenfor de seneste 16 år givet en dispensation. Normalt ville sådan en ansøgning blive behandlet rent administrativt, men den er netop bragt op i Miljø- og Teknikudvalget, fordi man i sagsbehandlingen laver et grundigt arbejde og bliver opmærksom på, at der tidligere er givet tre dispensationer i 2004, 2006 og 2010, siger Court Møller og fortsætter:

- Og så spørger man sig selv, om det er forskelsbehandling men når frem til, at det er det alt andet lige ikke, for de tre episoder, der ligger så langt tilbage, kan ikke indebære, at der er tale om forskelsbehandling. Vi må jo ikke lave forskelsbehandling. Borgerne skal stilles lige i forvaltningen, og vores princip er, at når du har et gravsted, der ligger tæt på kirken eller på en af hovedstierne, så er man forpligtet til at have vedligehold med som en del af betalingen. Og så har man konstateret de tre episoder, men de tre episoder betyder ikke i sig selv, at der er tale om forskelsbehandling.

Hvorfor ikke?



- Fordi vores princip er, at man skal have vedligehold med, når man har et gravsted, der ligger på en hovedsti eller tæt på kirken.

Men dispensationerne er jo netop givet til andre gravsteder på hovedstier, og det ene er på Søllerød Kirkegård, så det er vel ret sammenligneligt med Birgitte Ehrhardts gravsted, så hvordan er det ikke forskelsbehandling?

- Det er det ikke, fordi der med al mulig sandsynlighed er tale om en fejl, at de dispensationer er givet. Om der har været en eller anden helt særlig grund til det, kan man jo ikke vide, for vi skal jo behandle sagerne individuelt. Det er der ikke noget, der tyder på, og så er der simpelthen tale om en fejl, siger Court Møller.

Og det er altså en fejl, man har intentioner om ikke at begå igen, hvorfor Birgitte Ehrhardt har fået afvist sin ansøgning om dispensation fra obligatorisk renholdelse.

En tilgang, der ifølge Court Møller skal danne præcedens for lignende ansøgninger i fremtiden.

Kan du forstå, hvis Birgitte Ehrhardt sidder lidt forbløffet tilbage?

- Ja, det kan jeg sådan set godt. Jeg kan godt forstå, at hun kigger tilbage og siger, at der er tre episoder, hvor det godt kunne lade sig gøre. Men i den beslutning vi træffer nu, er vi også nødt til at sige, at hvis man ved, at det er en fejl, at de dispensationer er givet, og vi så gør det igen, så er jeg ikke spor i tvivl om, at den person, der kommer efter Birgitte Erhardt, også vil forvente en dispensation, siger Court Møller.

Udvalgsformanden oplyser desuden, at fejlen ikke får konsekvenser for forvaltningen.

- Det ligger så langt tilbage i tiden, at det gør det ikke for mit vedkommende, siger Court Møller.