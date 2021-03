- Vi er allerede i fuld gang med at undersøge mulighederne for padelfaciliteter i Rudersdal, siger formanden for Kultur- og fritidsudvalget Kristine Thrane (S). Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Udvalg vil finde baner til padel

Rudersdal - 11. marts 2021 kl. 18:21 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Padel-sporten har oplevet voldsom vækst de seneste år, og interessen er også stor i Rudersdal. Nu undersøger Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der kan etableres baner i dialog med interesserede foreninger.

I Danmark findes der p.t. over 200 padelbaner, og der er planer om at åbne flere mange steder. En del af sportens popularitet er, at det er let at gå til, uden store tekniske eller fysiske færdigheder.

Formanden for Kultur- og fritidsudvalget Kristine Thrane (S) ser gode muligheder for padel-sporten lokalt:

- Jeg er rigtig glad for interessen og engagementet i at gøre padel til en del af Rudersdals fritids- og foreningsliv. Padel er let at lære, og alle kan være med. Du kan som både ung og ældre have lange, sjove dueller uden at skulle træne i lang tid. Vi er i udvalget glade for, at lokale foreninger er interesserede i at få sporten til Rudersdal - og det er meget positivt, at nye foreninger ser dagens lys på baggrund af den store interesse for padel. Vi er allerede i fuld gang med at undersøge mulighederne for padelfaciliteter i Rudersdal, og jeg håber, at det snart bliver muligt at spille padel i vores egen kommune, lyder det fra udvalgsformanden.

Padel er nemmere at lære teknisk end både tennis, badminton og squash, og det er med til at gøre sporten til en nem måde at få en hurtig og sjov omgang motion uden for meget træning og oplæring.

Stor lokal interesse

Kristine Thrane oplyser, at interessen for at dyrke og skabe faciliteter til padel i Rudersdal er stor. Lokale foreninger efterspørger muligheden for at kunne spille i deres lokalområde. Derudover udviser private aktører og den nyligt etableret Rudersdal Padelklub interesse for at skabe de rammer, der skal til for at dyrke padel lokalt.

Rudersdal Kommune har derfor i dialog med interesserede tennisklubber afdækket, hvor der er mulighed og interesse for at etablere 1-2 baner udendørs ved eksisterende tennisanlæg som supplement til tennissporten.

- Der er fra tennisklubbernes og Rudersdal Padelklubs side opstået stor interesse for at etablere et større foreningsdrevet padelanlæg. Der optages nu videre drøftelser med henblik på en mere langsigtet løsningsmodel for dette ønske, siger Kristine Thrane.

Der skal samtidig arbejdes på at skabe grobund og samarbejde mellem de mange interesserede aktører, som kan sikre, at padelsporten bliver en fast del af Rudersdal kommunes fritids- og foreningsliv.

