Udvalg på virtuelt erhvervsbesøg

Erhvervsudvalget i Rudersdal fortsætter sine besøg rundt hos kommunens virksomheder. Forleden var politikerne på virtuelt besøg hos True Energy A/S, der gør grøn el nemt for forbrugeren.

Rudersdal - 12. februar 2021

Politikerne i Erhvervsudvalget kommer godt rundt i kommunen. I øjeblikket dog mest virtuelt.

I januar »besøgte« udvalget via en virtuel opsætning virksomheden Efsen UV & EB Technology i Holte, og her i februar har politikerne været »forbi« True Energy, der netop har vundet erhvervsprisen 2020 i Rudersdal Kommune for innovativ forretningsudvikling med fokus på grøn omstilling.

- Prisen og CO2-udslippet på el skifter som vinden blæser, og det kan være svært for den almindelige forbruger at overskue markedet, når man gerne vil bruge grøn el. Det har True Energy fundet en løsning på, nemlig en app, der fortæller, hvornår man bedst og billigst bruger den grønne el. True Energy kalder det intelligent el, for det giver både forbrugeren billigere el, fordi app'en fortæller dig, hvornår el-nettet er mindst belastet - og det løser en stor klimaudfordring, fortæller formand for Erhvervsudvalget Randi Mondorf (V) efter besøget.

Charlotte Sand stiftede True Energy i 2018 med den mission at udbrede grøn energi ved at gøre det lettere for forbrugerne automatisk at bruge elektricitet, når det er billigst og mest klimavenligt. Gennem deres app får alle mulighed for automatisk at lade bilen op, starte vaskemaskinen og opvaskemaskinen mm., når elprisen er lav eller når CO2-udslippet fra den producerede strøm er mindst.

- True Energys innovation bidrager med at opnå FN's verdensmål nummer 7 - »Bæredygtig energi«, der handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. I skrivende stund har True Energy sparet miljøet for 93 tons CO2 og el-bilejere for 10-20 procent på deres elregning, oplyser Charlotte Sand.

- True Energy er et inspirerende eksempel på, hvordan en mindre virksomhed gør en god forretning ud af at bidrage til den vigtige klimadagsorden. Ved at levere en digital løsning, der gør det nemt for forbrugerne både at bruge elnettets kapacitet mere bæredygtigt og spare penge, bringer de et vigtigt bidrag til den grønne omstilling.

- Det glæder mig samtidig at høre, at den fysiske placering i Rudersdal med en god infrastruktur passer godt til en lokal virksomhed med globale samarbejdsflader. Ikke mindst glæder jeg mig over deres bidrag til Rudersdal Erhvervspaneler, hvor netop deres produkt og forretningsmodel kan bringe relevant erfaring og viden på bordet i forhold til temaet »grøn omstilling«.

Globale pionerer Fra hovedkontoret i DTU Science Park driver Charlotte Sand en international og digital organisation, der i dag tæller 22 medarbejdere i Danmark, Polen, Indien og Japan. True Energy er repræsenteret i flere lande og oplever en stigende international interesse. I 2021 fortsætter den nordiske ekspansion fra Danmark og Norge videre ind på det svenske marked, og så lancerer de deres nye produkt True Driver, som er intelligente ladebokse.