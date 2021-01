Se billedserie Kommunikationsplatformen Aula, der bruges i folkeskolen, hvor den siden lanceringen i 2019 har modtaget en del kritik, er nu også blevet indført i kommunens dagtilbud. Det er en fordel for forældre med børn i både skole og dagtilbud, at de nu kun skal bruge et system, mener kommunens dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Udskældt kommunikationssystem har nu indtaget dagtilbuddene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udskældt kommunikationssystem har nu indtaget dagtilbuddene

Den udskældte kommunikationsplatform Aula, som kendes fra folkeskolen, er blevet lanceret i dagtilbuddene, og det vil ifølge kommunens dagtilbudschef være en fordel for forældre, der har børn i både skole og dagtilbud.

Rudersdal - 07. januar 2021 kl. 18:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Det er ikke ubetinget roser, som kommunikationsplatformen Aula, der blandt andet bruges i landets folkeskoler, har modtaget siden lanceringen for lidt over et år siden.

Ifølge en undersøgelse lavet blandt 800 repræsentativt udvalgte folkeskoleforældre i efteråret 2020 af organisationen Skole og Forældre var hver tredje forældre til folkeskoleelever utilfredse med Aula.

Ikke desto mindre kan forældre til børn i Rudersdal Kommunes dagtilbud og dagtilbuddenes medarbejdere nu se frem til også at skulle benytte sig af Aula. Kommunikationsredskabet, der har været brugt på kommunens folkeskoler siden efteråret 2019, er nemlig blevet lanceret i dagtilbuddene i mandags.

At platformen nu bruges flere steder er netop en fordel, mener dagtilbudschef i Rudersdal Kommune Kirsti Schou Tornøe.

- Vi har jo mange familier, som har børn i både dagtilbuddene og i skolerne, og det kun at skulle logge sig ind et sted, gør en stor forskel for de familier. Så det er en fordel at have et system, der er det samme i både dagtilbud og skoler, siger Kirsti Schou Tornøe.

Hun mener desuden, at det er en fordel, at mange familier på den måde kun vil behøve at skulle forholde sig til én kommunikationsplatform, fra barnet begynder i vuggestue, og indtil han eller hun går ud af folkeskolen.

I foråret 2020 viste en aktindsigt i udviklingsforløbet af Aula, som fagbladet Folkeskolen havde søgt, at pilotafprøvningen af kommunikationsplatformen var præget af kritik. Aula blev blandt andet betegnet som fejlbehæftet og med store mangler som arbejdsredskab for lærerne.

Ifølge en undersøgelse lavet blandt 800 folkeskoleforældre af organisationen Skole og Forældre var hver tredje forældre til folkeskoleelever utilfredse med Aula, ligesom to skoleleder i december i en kronik i Politiken kaldte systemet »helt elendigt«. Foto: Kenn Thomsen

Senest i december gav to skoleleder i Politiken i en kronik under overskriften »Efter mere end et år er Aula stadig helt elendigt« drøje hug til kommunikationsplatformen.

Kirsti Schou Tornøe siger, at hun har fuld forståelse for, at der kan være indkørselsproblematikker med nye systemer såsom Aula.

- Det er jeg helt med, fordi der er elementer, der skal udvikles og afprøves, og det kan være en udfordring for Aula ligesom for alle mulige andre nye systemer, siger Kirsti Schou Tornøe.

Ifølge dagtilbudschefen har man anvendt skoleområdets positive erfaringer med Aula.

- Jeg kan ikke svare på, hvad andre har oplevet af problemer og uhensigtsmæssigheder med Aula, men her i kommunen har jeg ikke hørt det negativt omtalt. Men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der på dagtilbudsområdet skal være tale om en brugervenlig og nem kommunikationsplatform, siger Kirsti Schou Tornøe.

Aula vil desuden blive brugt anderledes på dagtilbudsområdet end i skolerne, fordi den daglige kommunikation om barnets trivsel, læring og udvikling også foregår i børnehuset ansigt til ansigt mellem forældre og medarbejdere, forklarer Kirsti Schou Tornøe.

En kommunikation, der grundet corona selvfølgelig ser noget anderledes ud for tiden.

På dagtilbudsområdet vil Aula hovedsagligt blive brugt til information om den pædagogiske hverdag i børnehuset og til kommunikation af praktisk eller koordinerede karakter. Udover at modtage kommunikation om den pædagogiske hverdag, vil forældre også kunne registrere fremmøde, fravær og ferie i Aula.