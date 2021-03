Christoffer Buster Reinhardt (K) var meget tilfreds med, at det lykkedes at friholde buslinje 40E fra forringelser sidste år. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Udsigt til forringelser for buslinje 40E Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsigt til forringelser for buslinje 40E

Buslinje 40E fra Skodsborg til Nærum ser ud til at få færre afgange for bedre at kunne korrespondere med Kystbanen

Rudersdal - 23. marts 2021 kl. 11:44 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Kystbanen kommer til december til at få færre afgange, og det smitter nu af på den resterende trafik.

I hvert fald skal Trafikudvalget i Region Hovedstaden nu tage stilling til en "frekvensjustering" af buslinje 40E, således at 40E også får færre afgange for at passe til toget, som nu kun kommer til at køre hver halve time fra Skodsborg Station.

Hvis det bliver besluttet i udvalget, vil det for bussens passagerer konkret betyde, at 40Es afgange reduceres fra tre til to afgange i timen i myldretiderne (klokken 6-8 og klokken 14-16.30.)

Der vil således være cirka fem færre afgange daligt med linje 40E fra Skodsborg Station.

Det vil medføre, at passager, som benytter både bus og tog slipper for at vente på bussen, mens dem, som kun kører bus vil "opleve en serviceforringelse i form af færre daglige afgange."

Denne tilpasning af frekvensen vil samtidig betyde en årlig besparelse på cirka 1,5 million kroner årligt.

Lokale Christoffer Buster Reinhardt (K), som er medlem af Trafikudvalget i Region Hovedstaden er bestemt ikke tilfreds med forslaget:

"Det er jo klart en forringelse for rigtig mange både i Skodsborg og Nærum. Vi skal huske på, at der er en del stoppesteder på vej ned til Skodsborg Station, og to tredjedele af passagererne korresponderer ikke med toget. For de resterende to tredjedele vil det her jo være en forringelse at gå fra 20 minutters drift til halvtimes drift," siger han og fortsætter:

"Mit udgangspunkt er, at jeg sådan set synes, vi har indgået en aftale, der hedder, at der skal være samme driftsomfang som altid. Det aftalte vi for et år siden, og den synes jeg sådan set, at man skal holde fast ved."

Punktet bliver/blev behandlet på Trafikudvalget i Region Hovedstadens møde tirsdag 23. marts efter redaktionens afslutning.

Vi følger op.