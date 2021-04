Udeskole: Gensyn med vennerne

Det var kun anden gang siden jul, at 7.b fra Vedbæk Skole i sidste uge kunne mødes med klassekammeraterne. Men nu lysner det.

udeskole Preet, Madeleine og Anna fra 7.b er rigtig glade for at være tilbage i skolen.

For det har været både ensomt og kedeligt at have hjemmeundervisning, siger de.