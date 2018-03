Forskerparken, der indtil tirsdag hed Scion DTU, har skiftet navn til DTU Science Park. Administrerende direktør i DTU Science Park Steen Donner siger om det nye navn, at det blandt andet afspejler forskerparkens tilknytning til DTU (Danmarks Tekniske Universitet, red.), og at DTU Science Park er et udviklingsmiljø. Foto: DTU Science Park

Send til din ven. X Artiklen: Ud af 400 forslag har forskerpark fundet nyt navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ud af 400 forslag har forskerpark fundet nyt navn

Rudersdal - 13. marts 2018 kl. 18:07 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

400 forskellige navne var i spil i processen, men kun ét navn kunne stå tilbage nu, hvor forskerparken Scion DTU har skiftet navn. Valget faldt på DTU Science Park, skriver forskerparken på sin hjemmeside. Ifølge hjemmesiden siger det nye navn nemlig tydeligt, hvad formålet med forskerparken er og beskriver det miljø, som DTU Science Parks mere end 260 virksomheder er en del af.

Men tirsdagen bød ikke kun på et nyt navn for forskerparken, der i går også præsenterede en ny hjemmeside. Fremadrettet vil man, ifølge den nye hjemmeside, også have endnu større fokus på det unikke fællesskab, som virksomhederne indgår i.

- Vores nye navn fortæller, hvad vi er, og hvem vi er, og det gør yderligere forklaring unødvendig. Det afspejler vores tilknytning til DTU, og det fortæller samtidig, at vi er et udviklingsmiljø og summen af mere end 260 højteknologiske virksomheder, siger administrerende direktør i DTU Science Park Steen Donner ifølge forskerparkens hjemmeside.

På hjemmesiden kan man videre læse, at i DTU Science Park er »community« alfa og omega. Det er omdrejningspunktet for virksomhedernes vækst og udvikling, og alle visionerne for fremtiden tager ifølge Steen Donner afsæt i én samlet ambition

- Vi vil i endnu højere grad positionere os som Danmarks førende udviklingsmiljø for deep tech- virksomheder, som har deres afsæt i at bringe nye teknologier til markedet. Vi fokuserer vores resurser og viden mod at skabe det allerbedste rum for, at det bliver hurtigere, nemmere og mere omkostningseffektivt at nå sine mål, når man er en del af DTU Science Park, siger Steen Donner.