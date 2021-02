Tyve stjal plankegulvet

Der er stjålet plankegulve for over 20.000 kroner og elværktøj fra en villa under renovering på Øverødvej i Holte.

- Anmelderens villa er under renovering, og så har man simpelthen været inde og fjerne elværktøj og helt nye pakker med plankegulv. Der er fjernet cirka 15 pakker plankegulv af en samlet værdi af lidt over 20.000 kroner, fortæller Søren Greve.

- Det der plankegulv er noget, man ikke bare lige kan bære fra stedet. Det er noget, man skal transportere. De må have haft et køretøj og en formodning om, at man kunne finde de her ting på stedet, siger Søren Greve.