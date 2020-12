Stig Valeur Andersen (billedet) er ejer af ejendommen og udøvende kunstner på Margarinen. Privatfoto

Tyve år med liv og kunst i den gamle margarinefabrik i Nærum

Kunstværkstedet Margarinen har været et lokalt samlingspunkt for kunst og kunstnere i 20 år

Rudersdal - 27. december 2020 kl. 11:41 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Kunstværkstedet Margarinen kunne holde 20 års jubilæum i år. Og det havde de arbejdende kunstnere i den gamle margarinefabrik glædet sig til at gøre i selskab med det store og interesserede publikum, som hvert år møder frem til det årlige Åbent Værksted.

Men som alt for meget andet i dette år, kunne det ikke lade sig gøre i oktober. På grund af, nå ja.

Men selvom jubilæet ikke kunne fejres med offentligheden, så er det stadig værd at sætte fokus på den levende kunst-jubilar.

Billedkunstner Jette Berg har hjulpet os med at redegøre for 20 års levende lokal kunsthistorie.

Hun var blandt de seks-syv kunstnere, som i år 2000 holdt til i en af Attemosegårds tilbygninger på Attemosevej. Til et åbent hus-arrangement gjorde Stig Valeur Andersen kunstnerne opmærksomme på, at han lige havde lukket den gamle margarinefabrik i Nærum, som han ejede, og at han nu stod med en stor tom produktionshal og var i tvivl om, hvad den skulle bruges til.

"Vi var tre kunstnere, to malere og en væver, der søgte et andet atelierfællesskab, så jeg så straks en mulighed her og sagde til Stig, at der i kommunen var hårdt brug for steder, hvor kunstnere kunne arbejde, og om ikke han kunne tænke sig at oprette et kunstværksted i produktionshallen, hvor kunstnere kunne leje sig ind og arbejde der. Stig var straks med på ideen - han var selv i gang med at lave skulpturer og hans far var en ret habil hobbymaler, så tanken lå ham ikke fjern," fortæller Jette Berg.

Trods en stærk og sejlivet lugt af Margarine blev parterne straks enige om, at det var en fremragende idé.

Rummet blev rengjort for snavs og gammel margarine, og gjort omfattende i stand, så det blev ændret fra maskinrum til kunstværksted. Endnu en maler sluttede sig til, og kunstnerværkstedet var en realitet i år 2000.

Ti kunstnere De første syv-otte år år var der på kunstnerværkstedet kun mellem tre og fem arbejdende kunstnere, men sidenhen kom flere til og selv en del af førstesalen blev lavet om til atelierer og på et tidspunkt var der hele 13 arbejdende kunstnere på Margarinen. Efter nogle år blev førstesalen dog inddraget og lejet ud til nogle grafikere, som arbejdede selvstændigt og ikke var en del af kunstnernes værksted. Siden da har der været ti kunstnere på Margarinen.

De har udøvet forskellige slags kunstarter i de tyve år. Der har været glaskunstnere, keramikere, skulptører, grafikere, malere og en væver. Der blev sågar i starten af nullerne oprettet et galleri, men det havde nu ikke lang levetid.

"Men det har til gengæld vores Åbent Værksted arrangementer, som er blevet afholdt hvert år, den sidste weekend i oktober siden 2010. Det har været en gevaldig succes med en herlig stemning og med op til 300 - 400 interesserede besøgende hvert år. Derfor var det ærgerligt, men nødvendigt naturligvis, at vi her i 2020, vores 20 års jubilæums år, måtte aflyse på grund af coronaen," fortæller Jette Berg.

Margarinen åbnede allerede op for publikum i starten af nullerne, hvor kunstnerne deltog som gæster i Kulturslangen. Fra starten af 2005 var Margarinen i nogle år med i kommunens kulturnatarrangementer, og har desuden deltaget i et Vedbæk Havn arrangement og i en kulturdag i Nærum biblioteks regi.

En ejer med gåpåmod Efterhånden som der kom flere kunstnere til stedet, kunne man ikke nøjes med reoler som adskillelse af atelierpladserne. Så der skulle tænkes alternativt. Det blev gjort og ejeren Stig Valeur Andersen gik derfor i gang med at bygge skillevægge, så alle ti kunne få et rum at arbejde i.

"Alt det kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke vi havde en ejer som virkelig kunne noget med sine hænder og en evne til at konstruere og se muligheder, samtidig med en åbenhed og et gåpåmod overfor opgaverne, for at tilfredsstille vores individuelle ønsker. Han har revet ned og bygget nyt op, alt efter folks behov og ønsker, så alle rummene i den store bygning på Wesselsmindevej 4 er total forandret i løbet af de 20 år, vi har eksisteret," fortæller Jette Berg og forsætter:

"Det har betydet, at vi er en flok meget tilfredse mennesker. Flere har arbejdet i huset i rigtig mange år. Det er et fantastisk sted med et herligt arbejdsklima," siger hun.