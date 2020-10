Turné blev aflyst - nu venter hjemmebanen

Her i oktober måned skulle Amatørsymfonikerne have været på en spændende turné til Færøerne, men den er blevet coronaaflyst.

Heldigvis har orkesteret fået mulighed for at spille to koncerter med det flotte program i Rudersdal på Nærum Gymnasium og på Dronninggårdskolen, hvor Amatørsymfonikerne holder deres prøver.

Det er lykkedes at få den færøske dirigent samt solist til at komme og dirigere og spille i Danmark. Dirigenten er Bernhard Wilkinson, som har færøsk mor og engelsk far. Han er dirigent for Færøsernes og Islands Symfoniorkestre, men har desuden dirigeret store orkestre i det meste af verden.