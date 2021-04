Det er vigtigt for kommunen og for kommunalbestyrelsen, at borgerne i Rudersdal kan føle sig trygge i eget hjem, understreger Rudersdals borgmester, Jens Ive (V). Foto: Lars Sandager Ramlow

Trygheden skal op - Tyvene skal ud

Et nyt samarbejde med Nordsjællands Politi og Bo trygt skal nedbringe antallet af indbrud i Rudersdal med 66 procent.

Mange borgere er bekymrede for at få ubudne gæster i form af indbrudstyve i deres hjem. Nu vil Rudersdal Kommune gøre op med den kedelige statistik, som giver Rudersdal en topplacering blandt kommuner med mange indbrud.

Kommunen har derfor indgået et partnerskabet med Bo trygt og Nordsjællands Politi med det præcise formål at reducere antallet af indbrud, styrke nabofællesskabet og dermed øge trygheden blandt kommunens borgere. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

I den forbindelse siger Rudersdals borgmester Jens Ive (V):

- Selvom trygheden i Rudersdal Kommune generelt er høj og indbrudsraten er faldende, så ligger antallet af anmeldte indbrud stadig højt sammenlignet med de fleste andre kommuner. Tryghed i eget hjem er noget af det vigtigste for os alle. Vi har i Rudersdal i mange år haft fokus på, hvordan vi mindsker indbrudskriminaliteten, for er der noget, som skaber utryghed, så er det frygten for at komme hjem til en bolig, der har haft indbrud. Med det nye partnerskab håber vi, at vi kan være med til at mindske antallet af indbrud markant og dermed medvirke til større tryghed.

Borgerne involveres En række undersøgelser peger på, at mange danske hjem ikke er sikret godt nok mod indbrud. Det gælder både den direkte sikring med alarmer, indbrudssikre døre og vinduer mv. og brugen af frivillige netværk som Nabohjælp. Sammenlignet med en række andre europæiske lande er omfanget af indbrud i private hjem højere, selv om vi over de seneste år har set en nedadgående tendens.

- Formålet med partnerskabet med Bo trygt og Nordsjællands Politi er overordnet at arbejde strategisk med indbrudsforebyggelse for at mindske risikoen for indbrud og for at øge borgernes tryghed. Bo trygt stiller således en række fælles kampagner, materialer og uddannelse af nøglemedarbejdere til rådighed, mens Nordsjællands Politi blandt andet stiller et omfattende datagrundlag til rådighed for kommunen, som gør det muligt at målrette initiativer lokalt, forklarer borgmesteren.

Rudersdal Kommune på sin side afsætter medarbejderressourcer til projektet og er p.t. ved at rekruttere en projektleder, som i det daglige skal lede kommunens indsatser for at reducere indbrudskriminaliteten i Rudersdal. På samme måde har man gjort det i blandt andet nabokommunen Hørsholm:

- Det er vigtigt for kommunen og for kommunalbestyrelsen, at borgerne i Rudersdal kan føle sig trygge i eget hjem. Vi vil gerne være Danmarks bedste bokommune, og her er tryghed en forudsætning. Det er et fælles ansvar, hvor politiet, kommunen, grundejerforeninger, vejlaug, boligforeninger og borgere alle har en væsentlig rolle. Vi er sikre på, at partnerskabet i kombination med en meget mere målrettet kommunikationsindsats vil være med til at øge alles opmærksomhed på, hvordan vi sammen kan skabe en mere tryg kommune, lyder det fra Jens Ive.

Nabohjælp virker Det er almindeligt kendt, at mange indbrudstyve holder øje med tegn på liv i boligerne og i nabolaget. Derfor er »Nabohjælpsordningen« et stærkt våben i kampen mod indbrud. Sammen med det nye partnerskab er målsætningen at reducere antallet af indbrud i private hjem i Rudersdal med hele 66 procent.

- Flere undersøgelser peger på, at Nabohjælp gør en stor forskel i bekæmpelsen af uønskede gæster. Eksempler på nabohjælp er blandt andet at hjælpe en bortrejste nabo med at fylde skraldespanden, parkere en bil i indkørslen, hænge vasketøj på tørrestativet eller tømme postkassen. Undersøgelserne viser også, at danskere, som er tilmeldt Nabohjælp, i højere grad er aktive nabohjælpere end dem, som ikke er tilmeldt ordningen, forklarer borgmesteren.

En af målsætningerne for projektet er, at der i Rudersdal Kommune skal tilmeldes markant flere nye, aktive nabohjælpere inden for en femårig periode.