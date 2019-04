Hvem var det, der vandt i dag... Trørødskolens bedste fodbolddrenge fra 7.-9. klasse har grund til jubel. For første gang i skolens historie har et hold spillet sig i finalen i skolefodboldturneringen. Foto: Trørødskolen

Send til din ven. X Artiklen: Trørødskolen klar til den store fodboldfinale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trørødskolen klar til den store fodboldfinale

Rudersdal - 16. april 2019 kl. 12:01 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen var i top, da Trørødskolens bedste fodbolddrenge fra 7.-9.klasse i sidste uge mødte Højdevang i semi-finalen i Ekstra Bladets skolefodboldturnering. Det skete på hjemmebane, hvor tilskuerne fik en neglebidende afslutning på kampen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence var det Trørødskolens drenge, som trak det længste strå, og med sejren over Højdevang er holdet nu klar til finalen, som bliver spillet i Vejle den 25. april. Hver år deltager Trørødskolen i turneringen, men det er første gang i skolens historie, at et hold er nået så langt, fortæller afdelingsleder på Trørødskolen, Michael Hørdum.

- Som gammel fodboldspiller, synes jeg, at det er super sejt, hvad drengene har gjort. De får lov til at prøve noget, som mange går og drømmer om, men som aldrig får lov til at prøve. Der er mange landsholdspillere, som aldrig er nået så langt i skoleturneringen, fordi det udover talent kræver, at du har et rigtig godt hold, som hjælper og støtter hinanden.

Midtbanemotoren, Noah Gottschalck fra 9. klasse har tillid til, at holdet kan gå hele vejen i Vejle.

- Jeg tænker, at vi godt kan vinde. Vi har et hold, som har kæmpet rigtig godt sammen for at komme så langt. Vi kan godt lide at have bolden og styre kampen. Det er vigtigt, at vi fortsætter de gode takter i Vejle, så det er os, som kommer til at styre kampen, og det ikke bliver på modstanderens præmisser.

På skolen har det givet en særlig stemning af forventning og glæde, fordi alle følger drengene, uanset om man er fodboldinteresseret eller ej.

- Drengene er bestemt ikke kommet sovende til sejren særlig ikke mod slutrunderne. I takt med at konkurrencen er blevet hårdere, har drengene kæmpet og givet alt, hvad de har i sig. Det er nogle fremragende gutter både på og uden for banen, og det gør holdet helt unikt og meget homogent, fortæller holdets træner Christopher Kaas, der fortsætter:

- Som træner har jeg været med til at sætte nogle rammer for, hvordan drengene taler og støtter hinanden, så de er i stand til at performe endnu bedre på banen og have tillid til hinanden, og kunne træde til, når det rigtigt gælder.

Selvom adgangsbilletten til Vejle Stadion er sikret, så er vejen derover stadig lang. Lige nu krydser både spillere, trænere og medarbejdere fingre for, at der kan nå at blive rejst nok penge til at kunne sende hele skolen af sted til Vejle.

- Vi sidder i øjeblikket tre mand høj og arbejder i døgndrift på at finde penge, så hele skolen kan komme til Vejle og være med til at bakke deres skolehold op i den afgørende og sidste kamp. Så hvis der sidder nogen derude, som gerne vil sponsorere en bus, så er de meget velkomne til at kontakte mig, fortæller Michael Hørdum håbefuldt i Frederiksborg Amts Avis.

Interesserede kan kontakte afdelingslederen på e-mail: mir@rudersdal.dk