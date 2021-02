Se billedserie Gennem foråret og frem til sensommeren kan man opleve mange og vidt forskellige forfatternavne på biblioteket. Blandt andre Lone Frank. Foto: Stine Heilmann

Trods corona: Bibliotekerne klar med flot program

Selv om meget er lukket ned, er der rig mulighed for at deltage i oplevelser hos Rudersdal Bibliotekerne, som netop har udgivet sit forårs-og sommerprogram fyldt med store forfatternavne, brevskrivningsworkshop og meget andet.

Corona spænder ben for meget, men ikke for lysten til at læse og lytte til bøger. Tværtimod og heldigvis, siger bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook:

- Da vi endnu ikke kan mødes fysisk, giver biblioteket i stedet for mulighed for, at vi kan ses og snakke om litteratur og livet lige nu i en lang række små og hyggelige, uformelle online-arrangementer i februar og marts.

- Vi oplever, at man trænger til at mødes og se hinanden i øjnene, mens vi taler sammen. Og hvad er mere oplagt end at snakke om de bøger, vi læser lige nu og dele læseanbefalinger med hinanden?

I den kommende tid inviteres alle til at deltage i en lang række »Vi snakker om« -arrangementer, der spænder over alt fra bøger generelt til Helle Helles forfatterskab, bestselleren »Meter i sekundet«, science fiction, podcast, aktuel faglitteratur til spændende cykelbøger. Snakken foregår hver gang sammen med en af bibliotekets formidlere i et onlinemøderum, hvor alle kan se hinanden og tale sammen. Link til møderummet modtager man på mail ved tilmelding, oplyser Maria Nielsen.

I vinterferien man både høre en god historie, spille bingo og vinde præmier, når børnebibliotekar Signe Johansson Jørgensen er klar med online læsebingo for 8-12-årige. Og er man 10-12 år og har lyst til at være med i bogklubben »Det er fedt at læse«, så foregår det også online, indtil man kan mødes på biblioteket igen. Foto: Colourbox

Program forlænget - Efter nytår stod klart, at den britiske og mere smitsomme coronavariant ville medføre en hård og længere nedlukning, og derfor har Rudersdal Bibliotekerne i år valgt at forlænge det planlagte forårsprogram. De mange online "Vi snakker om"-arrangementer er hurtigt blevet søsat, og sæsonen strækker sig nu henover sensommeren, fortæller programredaktør Anne Hermansen.

- Vi er klar med en masse spændende forfattersamtaler, som også livestreames på facebook. Så man både kan deltage som publikum på biblioteket eller hjemme foran sin skærm. Sæsonens store og gennemgående tema hedder »Året efter«. For 2020 står nok for de fleste af os som en milepæl. Vi har skulle holde afstand og navigere i forandringer i hverdagen. Hvad mon det gør ved os som mennesker? Dét går vi på opdagelse i den nye samtalerække »Eftertanker« med spændende, aktuelle forfattere, som fra forskellige vinkler anskuer dét, der rører os lige nu, fortsætter hun.

Rudersdal bibliotekerne inviterer også til at deltage i et helt nyt projekt med den prisbelønnede forfatter Merete Pryds Helle som skrivecoach. Nemlig brevskrivnings-workshoppen »Litterære Pennevenner«, hvor unge og ældre i Rudersdal udveksler breve og tanker om fremtiden og det seneste år. Også dét projekt kan man deltage i online, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk.

Rudersdal Bibliotekernes første forfatterarrangement i 2021 livestreames 18. marts på Rudersdal Bibliotekernes facebookside. Her kan den prisbelønnede historiker Poul Duedahl opleves i samtale med Anja Olsen, chef for Rudersdal Museer.

Epidemier i historien Poul Duedahl udgav i efteråret bogen »Den fjerde rytter« om epidemier gennem 10.000 års historie. Og netop dét emne er også omdrejningspunkt for udstillingen »Livet med døden« på Rudersdal Museer senere på året. Som optakt kan man 11. marts deltage i en online »Vi snakker om Den fjerde rytter« sammen med to af bibliotekets formidlere.

Biblioteket arbejder også sammen med Rudersdal Museer omkring både læseklubben »100 Danmarkshistorier« og det nye format »Historiesporet«, hvor man deltage i foredrag med nogle af landets bedste historieformidlere på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen er blandt de mange spændende forfattere, man kan møde på Rudersdal Bibliotekerne i den nye sæson. Alle forfatter-arrangementer livestreames samtidig fra Rudersdal Bibliotekernes facebookside, så man også kan deltage fra egen skærm. Foto: Les Kaner

Store forfatternavne Gennem foråret og frem til sensommeren kan man opleve mange og vidt forskellige forfatternavne på biblioteket; Hella Joof, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Lone Frank, Niels Overgaard, Per Schultz-Jørgensen, Malene Lei Raben, Charlotte Weitze, Rakel Haslund-Gjerrild, Anette Prehn, Annette Bjergfeldt, Gry Jexen, Daniel Dalgaard, Kåre Johannessen, Tommy Heisz og børnebogsforfatter Maria Rørbæk.

- Ruderdal kommunes nye biblioteksstrategi løber som en rød tråd gennem forårets og sommerens program. Bl.a. er børns læselyst er omdrejningspunktet for alle børnebibliotekets arrangementer og en lang række er særligt målrettet forældre, fortæller bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook, der fortsætter:

- De første kim til børns læsning udvikles længe før skolestart; bl.a. gennem mødet med børnelitteratur. Derfor handler vores arrangementer om de bedste bøger til alle aldre; lige fra pegebøger til spændende læsning for teenageren.

Bibliotekschefen understrger, at den nye biblioteksstrategi også vægter »Det 4. Bibliotek«: Alt det, der foregår udenfor vores fysiske rammer.

- Man vil f.eks. møde os med Pop-up biblioteket, hvor vi har ladcyklen fyldt med litteraturtilbud. Man kan deltage i nye udendørs filosofiske saloner og litteraturvandringer. Og selvfølgelige fortsat i Biblioteket Live og online læseklubber, hvor vi via skærmen bringer forfattersamtaler, debat og fællesskaber helt hjem i stuerne, forklarer Maria Rørbæk.

Litteraturfest Netop læselyst er også omdrejningspunktet for en stor litteraturfest i sensommeren, nemlig KulturNat & Dag på Hovedbiblioteket i Birkerød.

- Vi vil gerne fejre, at bogen i dén grad stadig lever. Er der kommet bare én god ting ud af nedlukningerne, så har det for mange mennesker været tid til at læse og lytte til bøger. Så i år varmer vi op til Birkerød Kulturnat 10. september allerede fra kl. 11, hvor vi fylder Hovedbiblioteket med litteraturoplevelser, forfattermøder, hygge og aktiviteter for både børn og voksne. Dagen igennem og aftenen med. Vi glæder os og håber, at mange borgere også trænger til en god fest, siger Maria Nielsen Westbrook.

Alle arrangementer kan ses på rudbib.dk, hvor det samlede program »Oplevelser på biblioteket forår & sommer 2021« også kan downloades som pdf til egen skærm.

Bibliotekschefen gør i øvrigt opmærksom på, at man fortsat kan reservere og afhente bøger på Hovedbiblioteket i Birkerød mandag-lørdag. Samt kontakte personalet på mail og telefon alle hverdage kl. 10-18.