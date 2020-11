Trio Con Brio kan opleves i Mantziusgårdens Koncertsal på mandag. Pressefoto

Trio Con Brio fejrer Beethovens fødselsdag

Trio Con Brio spiller to klavertrioer og ti variationer over et kendt tema

Rudersdal - 01. november 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Birkerød Kammermusikforening glæder sig over efterårets forrygende Beethoven-festival, hvor Henschel Kvartetten opførte alle Beethovens 17 enestående strygekvartetter ved fem koncerter.

Men det er ikke slut med Beethoven. Mandag 2. november indbyder Birkerød kammermusikforening til sin tredje ordinære sæsonkoncert klokken 19.30 i Mantziusgårdens koncertsal. Og publikum skal igen høre Beethoven her i 250 året for hans fødsel.

Det drejer sig om to klavertrioer og 10 variationer over et kendt tema, "Ich bin der Schneider Kakadu" spillet af den højt berømmede Trio Con Brio.

Trio Con Brio med DR symfoniorkesterets koncertmester Soo-Jin Hong på violin, søsteren Soo-Kyong Hong på cello og hendes mand Jens Elvekjær på klaver fejrer Beethovens 250-års fødselsdag med manér. Trioen har gennem de seneste år indspillet al Beethovens musik for klavertrioer med stor og international ros til følge.

Utæmmet og ustoppelig "Intet kunne stoppe Beethoven, da han med sine første tre klavertrioer trådte ind på den musikalske verdensscene. Allerede de første trioer er så fyldt med utæmmet, ustoppelig energi og idérigdom, at ingen tvivlede på, at her var et geni," fortæller Birkams formand Klaus Ostenfeld.

Ved denne koncert bliver publikum præsenteret for en tidlig trio - c-mol trioen op 1. nr. 3 fra 1795 og Beethovens sidste trio kendt som Ærkehertugtrioen B-dur op. 97.

Dette monumentale værk fra 1811 har i 200 år haft sin selvfølgelige plads som et af de mest spillede stykker i kammermusikkens historie. Det er tilegnet Beethovens ven og mæcen, ærkehertug Rudolph af Østrig.

Imellem disse to trioer får publikum Kakadu Variationerne, som er kælenavnet for Beethovens variationer over temaet Ich bin der Schneider Kakadu af Wenzel Müller. Variationerne blev udgivet i 1824 som opus 121a. Værket er karakteriseret af kontrasten mellem en alvorlig indledning og de lettere efterfølgende variationer.

Arrangørerne følger udviklingen i coronasituationen tæt og tager de krævede forholdsregler, og har i den forbindelse desværre indtil videre måttet lukke for tilgangen af nye medlemmer. Eventuelle løssalgsbilletter pladser sælges dog fra 15 minutter før koncertstart. www.birkam.dk