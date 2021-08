Trine Dybkjær genopstiller ikke for Lokallisten

"Jeg har haft snart fire gode år i kommunalbestyrelsen, hvor jeg især inden for Børne- og Skoleudvalget har sat mit præg. Jeg ville gerne have fortsat dette arbejde, men efter at jeg med min familie har boet i Rudersdal i 40 år, har vi fundet tiden inde til at realisere vores gamle drøm om at komme til at bo ud til vandet - det var der desværre ikke nogen realistisk mulighed for i Rudersdal, så derfor, og fordi vi ikke har så mange hjemmeboende børn tilbage, har vi solgt vores store hus i Søllerød og købt et mindre rækkehus i Klampenborg.