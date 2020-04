Tricktyv ville ind og se på et TV

Sidste tirsdag ringede en fremmed mand på døren til forurettede under påskud af at skulle se på et tv-apparat. Det var til trods for, at beboeren forklarede, at der ikke var noget galt med fjernsynet. Den fremmede mand blev alligevel lukket ind, og efter at kigget på fjernsynet, forlod manden lejligheden og kørte fra adressen i en bil.