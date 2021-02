Se billedserie Den 27-årige atlet har skiftet atletikken ud med vintersport. Målet er OL i 2026. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Trespringsmesteren Jannicks olympiske bobslædedrøm

Jannick Bagge fra Søllerød er pilot for den bobslæde, som skal bringe Danmark til sit første OL for bobslæde. Rejsen mod OL i 2026 er begyndt

Rudersdal - 03. februar 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Jo. Ha ha. Jannick Bagge HAR hørt om den klassiske filmkomedie "Cool Runnings," som skildrer en flok tilfældigt sammensatte jamaicanske sprinteres komiske bestræbelser på at komme til vinter-OL i bobslæde.

Den film fra 1992 - to år før Jannick Bagge blev født - var baseret på en virkelig historie. Og det lykkedes faktisk jamaicanerne at debutere i bobslæde ved OL i Calgary i 1988 og ved flere efterfølgende lege.

Nu er det Danmarks tur, og i spidsen for det projekt er 27-årige Jannick Bagge fra Søllerød.

I 2026 står han, hvis alt går efter planen, ved startstregen i Cortina d'Ampezzo i Italien, og gør sig klar til at lede den danske bobslæde på sin første tur ned gennem den stejle olympiske bane med 120 i timen.

Et fantastisk projekt, og en rejse, som lige er begyndt.

"Nej, du er ikke den første, som nævner Cool Runnings," smiler han og fortsætter:

"Den er der mange, der kommenterer på, og den har altså også givet noget til bobslædesporten. Folk synes det er sjovt at høre om. Måske også fordi man er et hold, og man sammen kæmper i en ny sportsgren, som Danmark ikke har de store traditioner i," siger han på en gåtur rundt i et vinterklædt Søllerød.

"Men det er ikke en gimmick, og det er ikke for sjov. Så kommer man altså ikke til OL. Det er et 100 procent seriøst projekt," siger Jannick Bagge.

Skifter karriere Jannick Bagge ved også godt, hvad der skal til for at nå toppen i sin sportsgren. Han er faktisk firedobbelt dansk mester i trespring, senest blev han mester i sommer. Men nu har den regerende danske mester i trespring fuldstændig skiftet spor og har forladt atletikken.

"Den del af min sportskarriere er nok slut. Især fordi jeg skal tage så mange kilo på, at det er svært at springe trespring," siger den nu 86 kilo tunge atlet, som vejede ti kilo mindre, da han vandt sit seneste danmarksmesterskab og gerne skal tage ti kilo muskler mere på.

"Men det er også fordi, at hvis jeg gør noget, så gør jeg det 100 procent. Grunden til, at jeg valgte det her var, at jeg var blevet dansk mester i trespring fire gange. Det har jeg vist, at jeg godt kan. Jeg tror godt, at jeg kunne springe længere og måske vinde DM igen, men der var langt op til, at jeg kunne få nye store oplevelser med trespring. Der er langt op til et OL for eksempel, og en OL-deltagelse er et mål, som jeg er villig til at gå langt for at udleve. Jeg vil gerne udleve mit potentiale som sportsudøver, og jeg tror, at OL-drømmen kan lade sig gøre i en bobslæde," siger Jannick Bagge.

Max gas i styrkerummet Det er ikke første gang, at Danmark har forsøgt at kvalificere sig til OL i bobslæde. Der var et dansk bobslædehold i perioden 1998-2004, men dengang lykkedes drømmen ikke.

"Ham der var pilot på det hold dengang fik ideen om, at nu skulle vi have et bobslædehold igen. Så begyndte han at kigge i atletikverdenen, og jeg havde set bobslæde på TV og tænkt, at det måske kunne være en sport for mig, men der var ikke noget hold. Da han så begyndte at "drafte" indenfor atletikverdenen, begyndte vi at snakke sammen," siger Jannick Bagge.

Det var i efteråret 2019, at han blev en del af projektet, som også tæller hans gamle gymnasiekammerat Simon Darville, som er nordisk mester i vægtløftning og tre andre danske atleter.

"Helt generelt i bobslædeverdenen er det klassisk, at man tager folk fra eksplosive sportsgrene og meget fra atletikken, fordi man har noget hurtighed og noget styrke. Så prøver man sætte folk i en bobslæde og gøre dem gode der, egentlig ret sent i deres karrierer. Der er ikke rigtig nogen, der begynder på bobslæde i en tidlig alder, og derfor kan man også godt lave det skifte ret sent i sin sportskarriere," siger Jannick Bagge, som ser frem til sin anden sportskarriere.

"Jeg har allerede prøvet en masse og har været rigtig mange år i atletikken, og det her projekt kunne et eller andet. Rent fysisk har jeg altid haft et problem med at være lidt for tung til trespring, så jeg har altid skullet prøve at tabe mig. Trespring ligger på en eller anden måde ikke helt optimalt til min kropsbygning. I bobslæde skal man være meget tungere, og jeg har altid haft nemt ved at blive stærk og tage på i muskelmasse, og det har nogen gange hæmmet mig lidt i trespring. Nu kan jeg få lov at give den max gas i styrkerummet," siger han.

Lang vej til OL Så der bliver svedt og løftet jern i træningscentret og samtidig er det danske bobslædehold allerede gået i gang med at træne med slæden.

De har også ved to lejligheder trænet i udlandet og deltaget i Europacuppen - anden gang blev de endda ikke sidst. Og i næste uge skal de afsted igen.

Man kan nemlig ikke køre bobslæde i Danmark, så de næste i hvert fald fem år, skal Jannick Bagge og resten af det danske bobslædehold rejse verden rundt for at nå OL-drømmen.

Og der er langt til OL, det ved han godt. Ikke mindst udenom selve sporten.

"Det bliver meget krævende. Til forskel fra min trespringskarriere, hvor jeg trænede helt vildt meget, så skal jeg stadig træne meget, men i det her projekt er der også rigtig meget arbejde udenom træningen. Skaffe sponsorer, sætte sig ind i alle reglerne, skaffe ordentligt materiel, skaffe trailere og biler, booke træningssteder og hele det med at få opbygget en eller anden brand eller fortælling om det her projekt," siger Jannick Bagge.

Det kommer til at kræve mange ressourcer og meget tid, og det skulle lige aftales med hans kæreste, som han bor sammen med i Søllerød.

"Hun er vant til, at jeg bruger meget tid på min sport, men hun er ikke vant til, at jeg skal rejse så meget, som jeg kommer til. Men jeg har ligesom været nødt til, inden vi gik i gang med det her projekt, at få hende 100 procent med i det. Ellers går det ikke. Man skal have fuld opbakning på hjemmefronten, og det har jeg også. Det kan også godt være, at det ikke er det fedeste, at man skal være afsted og væk hjemmefra i to uger, men det er jo en præmis for projektet," siger han.

Man kan følge, og måske endda støtte, Jannick Bagge og det danske bobslædehold i den lange rejse mod den olympiske drøm på: www.bobslaeden.com