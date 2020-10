Se billedserie Dina Munch Rasmussen - 20 år. Screenshot fra Rodløs

Tre unge på sporet af en identitet

Den ny dokumentarfilm Rodløs beskriver ungelivet i Rudersdal og tre lokale unges forsøg på at finde ud af, hvem de er

Rudersdal - 30. oktober 2020

Rodløs er et nænsomt og eftertænksomt portræt af tre unge fra Rudersdal anno 2020, som tilsammen fortæller en fin og tankevækkende historie om, hvad det vil sige at være ung og godt på vej ud i voksenlivet og så skulle finde ud af, hvem man egentlig er.

15-årige Sebastian går på Birkerød Skole og er en lovende atletikudøver på et niveau, hvor han ofte bliver nødt til at prioritere sin sport over festerne. 17-årige Albert Werner går på Birkerød Gymnasium og går meget op i sit sociale liv med vennerne, som han fester og laver musik med. Og så er der 20-årige Dina Munch Rasmussen, som netop er blevet student, flytter hjemmefra og er i gang med at definere sig selv som ny voksen.

Sammen fortæller de en historie om familie, festkultur og tanker om fremtiden fortalt i øjenhøjde fra unge til unge i Rudersdal.

Rodløs er samtidig også en historie om unge fortalt af unge. Det er nemlig en flok ganske unge filmskabere som står bag Rodløs. Filmens producer, David Cano Rosenold har selv rødder til Rudersdal fra sin tid på Birkerød Gymnasium.

"Det overordnede spørgsmål dokumentateren skulle besvare var i starten af projektet: "Hvad definerer din ungdom," fortæller David Cano Rosenvold.

"Da vi så begyndte at følge de tre personer, og specielt da vi klippede filmen, kunne vi se, at det med identitet fyldte rigtig meget. både for de tre og for ungdommen i det hele taget. Det er også noget, som Rudersdal Kommune arbejder med i deres ungestrategi, og derfor syntes vi, at det var virkelig relevant. Det var også en måde, vi kunne koble de tre personer op på hinanden," siger David Cano Rosenvold, fra det relativt nye produktionsselskab Bloom Productions, som Rudersdal Kommune har fået til at lave dokumentarfilmen.

Tre unges historie Det unge filmhold skulle godt nok tage udgangspunkt i Rudersdal Kommunes nye Ungestrategi og skabe debat og samtale, men ellers fik de relativt frie hænder.

Filmholdet valgte at lade de tre hovedpersoner forme historien.

"Når man laver dokumentarfilm har man ofte en idé om, hvad man gerne vil lave og lige så snart, man går ud på optagelse og skal klippe det sammen, bliver det til en helt anden historie. Vi havde en idé om, at vi ville finde de her tre forskellige personer og typer, som både har nogle af de samme problemer, interesser, håb og drømme, men også nogle vidt forskellige," siger David Cano Rosenvold og fortsætter:

"Vi efterlyste så unge, der ville være med, og da vi så havde fundet de tre personer, interviewede vi dem og fulgte dem ad flere omgange i løbet af foråret og sommeren. Derigennem lærte vi dem at kende, og så kom fortællingen ret automatisk, ved, at de fortalte historierne om sig selv," siger han.

Ligesom filmens tema blev filmens titel også først til i postproduktionen. At være ung - også i Rudersdal i 2020 - indebærer en søgen på identitet.

"Det var faktisk ret svært at finde på en titel, som dækkede over de her tre portrætter. Men vi følte nemlig, at det med, at de søger deres identitet, og der ikke rigtig er noget fast ståsted lige nu, så gav det god mening med titlen Rodløs. De er alle sammen på jagt efter at finde ud af, hvem de er. Og så er de forskellige steder i den jagt," siger filmens producer.

Rodløs fik premiere i slutningen af september i forbindelse med Golden Days Festival. Filmen skal nu sendes til skoler og gymnasier. Du kan se den her: