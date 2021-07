Se billedserie Efter en ulykke med deres studentervogn, hvor tre af passagererne røg af ladet her på Margrethevej i Holte, fortæller tre studenter fra 3.d på Nærum Gymnasium - her Nicole Heckmann (t.v.) og Freja Freeman - nu om ulykken, hvor en ung mand måtte på Rigshospitalets traumecenter, da han slog hovedet ned i kantstenen. Foto: Allan Nørregaard

Tre studenter fra ulykkesvogn taler ud: Der skal fokus på sikkerheden

Tre af de studenter, der var med på den studentervogn, hvorfra tre personer røg af under kørslen, fortæller her om deres oplevelse, fordi de ønsker et øget fokus på sikkerheden ved studenterkørsel.

Rudersdal - 13. juli 2021

Det skulle have været deres livs fest. En fest som de 31 nyudklækkede studenter fra Nærum Gymnasium aldrig ville glemme. Men måske er det ikke kun de positive minder, der dukker op, når de tænker tilbage.

For fredag den 25. juni endte studenternes vognkørsel med en ulykke, som efterfølgende har fået flere af studenterne - og deres forældre - til at spekulere over, hvor slemt det kunne være gået, og om de kunne have gjort noget anderledes, da tre af deres kammerater faldt ud af den kørende studentervogn.

Flere af studenterne har kontaktet Frederiksborg Amts Avis for at fortælle om deres oplevelse, fordi de håber, at de kan være med til at sætte fokus på sikkerheden ved studenterkørslerne.

De tre studenter, 18-årige Nicole Heckmann, 20-årige Freja Freeman og 20-årige Louis Lefkowitz, som Frederiksborg Amts Avis har talt med, er alle enige om, at de ikke er interesserede i at bebrejde nogen eller at få placeret skylden hos hverken studenterne selv eller hos chaufføren eller vognmanden.

- Hvis det, at vi fortæller om ulykken, kan forhindre bare én lignende ulykke i fremtiden, så er jeg glad, siger Nicole Heckmann, mens Louis Lefkowitz tilføjer:

- Jeg vil gerne have, at fremtidige studenter er opmærksomme på, at der altså nemt kan ske ulykker, hvis ikke man passer på, og jeg ønsker bare ikke for nogen, at de skal opleve, hvad vi oplevede.

Chok og panik Vi spoler tiden tilbage til fredag den 25. juni omkring klokken 20.15, hvor ulykken sker. Efter at have været på vogntur i cirka 10 timer, kører studentervognen fra et stop på Annasvej i Holte, hvor studenterne har været på besøg i Nicole Heckmanns hjem.

Hun bor for enden af Annasvej, som er en lille, lukket vej, så vognens hastighed er lav, forklarer de tre studenter, da den svinger fra Annasvej og ud på Margrethevej.Da vognen drejer, sker det, der ikke må ske; tre studenter falder af vognen, da en af de bjælker, der er sat op, for at studenterne netop ikke skal kunne ryge ud, knækker, forklarer de tre studenter.

En ung kvinde lander - næsten mirakuløst heldigt - på benene og kommer ikke til skade. De to andre - en 18-årig mand og en 20-årig mand - slipper ikke lige så heldigt fra ulykken. De lander, ifølge de tre studenter, som Frederiksborg Amts Avis har talt med, begge på hovedet.

Her ses studentervognen fra festbiler.dk umiddelbart efter ulykken, hvor tre personer røg af vognen under kørsel. Et træbræt, der netop skulle sørge for, at man ikke kan ryge af vognen, er knækket. Ifølge studenterne var brættet meget bøjeligt og virkede i det hele taget ikke særlig robust. Privatfoto

Den ene - den 18-årige - bliver muligvis reddet en smule af, at han lander på en forhøjning fra vejniveau og op til kantstenen, mens den anden mand lander på kantstenen og bliver slået bevidstløs, forklarer studenterne.

- Det ligner, at han lander på siden af hovedet, og han får et meget stort sår bag øret, siger Nicole Heckmann.

- I starten får jeg et chok, fordi der er så meget blod. Både på ham og på jorden. Folk smider deres trøjer og vikler dem rundt om hans hoved, og det ser meget voldsomt ud med alt det blod. Men da ambulancen kommer, får de hurtigt styr på det, og der er han ved bevidsthed igen. Men vi kunne slet ikke få kontakt til ham, forklarer Freja Freeman.

Ifølge politiets døgnrapport for det pågældende døgn blev den 20-årige kørt til Rigshospitalets traumecenter, men efterfølgende meddelte politiet, at han var sluppet »relativt heldigt med knubs«.

En meget passiv chauffør Scenerne, der udspiller sig efter ulykken, beskriver de tre studenter som »kaotiske« og flere af studenterne er i chok og panik.

- Jeg har meget fokus på at forsøge at hjælpe andre, fordi jeg kan se, at det er ret kritisk, og at der er flere, der går lidt i panik. Der er mange, der reagerer meget voldsomt, husker Freja Freeman.

Ifølge de tre studenter ringer flere af deres klassekammerater 112, ligesom der bliver ringet til forældre, som kommer og hjælper med at få styr på situationen. Studenterne oplever dog ikke, at chaufføren håndterer ulykken på en særlig betryggende måde, og de beskriver ham som værende passiv og nærmest apatisk i situationen.

- Jeg ser, at han sætter sig på den sten der, siger Nicole Heckmann og udpeger en stor sten i vejkanten.

Hun fortsætter: - Han kommer ud af bilen, og så hjælper han os med at åbne trappen, fordi vi ikke selv kan få den ned, og så spæner alle ud af vognen for at se, hvad der er sket med dem, der røg af. Men chaufføren sætter sig på stenen, og så bliver han siddende der og gør ikke andet.

20-årige Louis Lefkowitz og de to andre studenter fra 3.d på Nærum Gymnasium vedkender sig alle, at også studenterne bærer et ansvar for sikkerheden ved eksamenskørsel. Nu håber de, at deres historie kan skærpe opmærksomheden om netop sikkerheden for vognmænd, chauffører, myndigheder og - ikke mindst - fremtidige studenter.

Ingen af de tre studenter har set ham ringe 112, men de kan ikke udelukke, at det er sket.

- Måske har han med det samme ringet 112 fra førerhuset, men der er i hvert fald ingen fra vores klasse, der ser ham gøre det, siger Nicole Heckmann, mens Freja Freeman supplerer:

- Jeg kan ikke udelukke, at chaufføren har ringet 112, for jeg var mere opmærksom på at hjælpe dem, der var kommet til skade og dem, som var i en choktilstand.

Der er heller ingen af de tre studenter, der på noget tidspunkt ser chaufføren udøve førstehjælp.

- Det er jeg ret sikker på, at han ikke gjorde. Jeg holdt ikke så meget øje med ham, fordi der var andre ting, som jeg syntes var vigtigere, men jeg syntes, at han var meget passiv, siger Freja Freeman.

- Vi forsøger ikke at bebrejde ham, og jeg tror, at han var ramt af chok, for det må også have været mega skræmmende for ham. Men jeg håber, at det giver anledning til at diskutere, om der kunne være gjort mere både for at undgå ulykken men også bagefter, siger Nicole Heckmann, der modsat Freja Freeman faktisk holdt en smule øje med chaufførens ageren i situationen.

- Jeg var faktisk overrasket over, at han var så passiv, så jeg holdt lidt øje med, hvad han lavede, og det eneste jeg så ham gøre, var at sidde på en sten. Og der er ingen fra vores klasse, der har set ham gøre andet end at sidde på den sten, siger Nicole Heckmann, mens Louis Lefkowitz tilføjer:

- Han var meget, meget passiv.

For mange på vognen En mulig årsag til ulykken kan ifølge studenterne være, at der undervejs på turen har været for mange personer om bord på studentervognen. - Et stykke tid inde i vognturen finder vi ud af, at vi har været for mange på vognen i lang tid. Så personligt tror jeg, at det kan have været medvirkende til, at der i løbet af nogle timer er kommet et pres på træbjælkerne, som de til sidst ikke kan holde til. Og da vi så svinger, gør kraften, at nogen bliver trykket op mod bjælken, og det tror jeg er dråben, der får bægeret til at flyde over, siger Nicole Heckmann.

Bjælken brækker ifølge flere vidner i to dele, hvilket fotografier, som studenterne har taget, dokumenterer. Studenterne medgiver, at de selv burde have været mere opmærksomme på sikkerheden om bord, og at de også bærer et ansvar for ulykken.

- Selvfølgelig har vi selv et ansvar for at kende reglerne og for at passe på os selv og hinanden. Men jeg synes ikke, at vi har et ansvar for vognens stand og sikkerhed eller for, hvordan chaufføren reagerer, hvis der eksempelvis sker en ulykke. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvis skyld det var, at ulykken skete, men måden den blev håndteret på, var helt forfærdelig, siger Louis Lefkowitz.

Nicole Heckmann er enig. - Vi skulle have taget mere ansvar for at kende reglerne, for de blev bestemt ikke overholdt. Det ærgrer jeg mig over nu, men jeg føler stadig også, at ansvaret for sikkerheden ligger hos firmaet og hos chaufføren, siger Nicole Heckmann og fortsætter:

- Jeg synes også, at chaufføren har et ansvar for at skride ind, hvis det viser sig, at reglerne tydeligvis ikke bliver overholdt, og man eksempelvis er for mange på vognen. Hvis det sker, så bør han stoppe turen, så der ikke er en risiko for, at der sker ulykker. Der manglede en, der tog ansvar for sikkerheden på turen, og der synes jeg, at chaufføren skulle have været mere aktiv.

20-årige Freja Freeman mener ikke, at ulykken burde kunne være sket, uanset om man læner sig op ad et bræt, hænger på det eller sidder på. Og hun er overbevist om, at ulykken ikke var sket, hvis bjælken havde været af metal.

Burde ikke kunne ske Freja Freeman nævner, at hun ville ønske, at studenterne havde været mere opmærksomme på at få chaufføren til at opsummere reglerne for hele klassen, inden turen blev påbegyndt. Også hun undrer sig over, at chaufføren ikke undervejs skred ind, når han kunne se, at der var for mange på vognen.

- Han skulle slå trappen ned, hver gang vi skulle op og ned i vognen, og han sagde aldrig, at vi var for mange med. Jeg regnede helt sikkert med, at han ville sige stop, hvis der steg for mange på, siger Freja Freeman.

Ifølge Louis Lefkowitz blev chaufføren gjort opmærksom på, at der var for mange på vognen, uden at han reagerede.

- Der var flere fra klassen, der i løbet af turen spurgte ham, om han ikke aktivt kunne sørge for at få smidt dem af, som ikke skulle være på vognen, og der skete intet, siger Louis Lefkowitz.

Ved studentervognens stop inden besøget hos Nicole Heckmann på Annasvej, hvorefter ulykken altså sker, nævner chaufføren ifølge Nicole Heckmann for første gang, at der er for mange på vognen.

- Det er første og eneste gang i løbet af hele turen, at han aktivt går ind og siger, at der er for mange på vognen, og at nogen skal stå af, siger Nicole Heckmann.

De tre studenter erkender, at de selv kunne have været mere aktive i at afvise personer, der ikke skulle med på vognen, men de mener også, at det var en uoverskuelig opgave for dem at skulle smide personer af vognen eller at skulle stoppe turen.

- Jeg har meget svært ved at se, hvordan vi selv skal gå ind og sige: »Nu stopper vi turen, fordi sikkerheden ikke bliver overholdt«, og der ville jeg ønske, at chaufføren havde været den autoritet, siger Freja Freeman.

Ligesom sine to medstudenter, Louis Lefkowitz og Freja Freeman, fortæller 18-årige Nicole Heckmann om sin oplevelse af ulykken, fordi hun håber, at det kan være med til at forhindre bare én lignende ulykke i fremtiden. "Så er jeg glad", siger Nicole Heckmann. Foto: Allan Nørregaard

Udover at der har været for mange om bord på vognen, forklarer studenterne, at der også var andre dele af sikkerheden, som ikke blev overholdt.

- Vi stod på bænkene under turen, og der var flere, der sad på bjælken i løbet af turen, og det tror jeg personligt har været med til at uheldet skete, siger Nicole Heckmann, mens Freja Freeman mener, at bjælken burde være af et mere stabilt materiale.

- Uanset om man rykker i den, læner sig op ad den eller sidder på den, så skal den jo bare ikke kunne knække. Det burde overhovedet ikke kunne ske, siger Freja Freeman, der mener, at bjælkerne var meget nemme at rykke og bøje.

- Men personligt har jeg nok tænkt, at der var styr på sikkerheden, da jeg steg om bord. Jeg tænker nok, at chaufføren og firmaet har styr på sikkerheden, siger Freja Freeman.

De tre studenter er ikke i tvivl om, at ulykken ikke var sket, hvis bjælken havde været lavet af eksempelvis metal. Nu håber de, at deres historie kan være med til at skabe opmærksomhed på studenterkørslerne, så sikkerheden bliver skærpet fremadrettet. Både fra studenternes, chaufførernes og vognmændenes side.

- Jeg har ikke brug for at placere skyld hos hverken firmaet, chaufføren eller studenterne men at gøre opmærksom på, at man har et fælles ansvar for sikkerheden i de her situationer, siger Freja Freeman, inden Louis Lefkowitz tager ordet:

- Alle skal vide, at de har et ansvar i sådan en situation, og ved vores ulykke var der ikke rigtig nogen, der tog det ansvar på sig, og det er en rigtig dårlig cocktail.