Tre partier udenfor: Knasterne var et hold kæft-bolsje og skat

Forhandlingerne om en budgetaftale for Rudersdal Kommune 2022-2025 endte med det samme resultat, som de begyndte.

Rudersdal - 22. september 2021 kl. 04:58

Tre partier er ikke med i årets budgetaftale, og de store knaster er - for Enhedslistens vedkommende - en manglende vilje til en skatteforøgelse og - for Det Konservative Folkeparti og Lokallistens vedkommende - en ordlyd omhandlende den nye skolestruktur, der blev vedtaget sidste år.

Ordlyden er, at aftalepartierne skal »bakke fuldt og helt op om skolestrukturen«, og det var altså for meget for både de konservative og Lokallisten.

- Flertallet (V, S og R, red.) forlangte, at vi accepterede skolestrukturen uden forbehold. Vi siger, at vi respekterer beslutningen om skolestrukturen og er villige til at arbejde videre ud fra den, men vil have lov til at stille spørgsmål i den proces. Det gjorde vi også sidste år i aftalen, men i år kunne vi ikke får den mulighed, siger Anne Christiansen (LL).

Tier ikke stille Hun ønsker i det hele taget ikke at tie stille om skolestrukturen op til kommunalvalget, selvom andre partier måske kunne ønske det, heller ikke som præmis for at være med i budgetaftalen.

- Nej, det lykkedes altså ikke. Og vi nåede egentlig ikke at tale om så meget andet i forhold til budgettet end skolestrukturen, inden vi gik, siger hun.

Også hos de konservative mener man, at ordlyden kan opfattes som et hold kæft-bolsje, når det kommer til skolestrukturen.

- Det er et forsøg på at stække os. Og efter at have været i politik i rigtig mange år, ved jeg godt, at sådan en formulering betyder, at vi ikke må stille spørgsmål eller have en kritisk holdning til skolestrukturen, og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. Jeg synes faktisk også, at konservative har arbejdet helt loyalt for skolestrukturen i det forløbende år, siger Birgitte Schjerning Povlsen (K).

Vigtigt for os I forbindelse med den omtalte ordlyd, siger borgmester Jens Ive (V):

- I sidste års aftale står der, at man understøtter og positivt og konstruktivt arbejder for skolestruktur og masterplan, og det må vi konstatere, at der er en meget forskellig udlægning af, hvad det betyder. Så vi prøvede med nye formuleringer, men for os tre aftalepartier var det vigtigt, at man vedstår sig skolestrukturen som det bærende grundlag og læringsmiljøerne som noget, der udvikler og ikke afvikler.

Duel uden våben De tre partier bag den aftale, der blev forhandlet om, havde i forvejen flertal og inviterede i sidste uge pressen, inden de inviterede de øvrige partier til forhandling.

Det gjorde ikke spændingen om udfaldet af forhandlingerne særligt stor, mener Lokallistens Anne Christiansen.

- Det var lidt ligesom at blive inviteret til duel uden en skarpladt pistol, siger hun.

Fremgangsmåden modtages heller ikke udpræget positivt hos de konservative.

- Vi valgte at tro på, at der var mulighed for reelle forhandlinger, men det viste sig, at det var der ikke plads til, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der dog mener, at der er mange positive punkter i budgettet.

Skattepræmissen Jacob Jensen (EL) var den første til at forlade forhandlingerne, da han ikke kunne være med på det forhandlingsgrundlag, der blev lagt frem fra mødets start.

- Borgmesteren begyndte med at sige, at den første præmis for at være med var, at skatten ikke blev sat op. Så måtte jeg rejse mig og gå, siger han, der dog anser præmissen for at være det samme som, at han blev smidt ud.

- Det er ikke skatten alene, der er meget andet, vi er uenige om, men når der sidder fem andre partier og bare accepterer præmissen, så er det vel det samme som, at jeg bliver smidt ud, siger Jacob Jensen og påpeger, at Enhedslisten på ingen måde kan acceptere skattepræmissen.

- Det er uanstændigt at skatten er så lav. Nu skærer de i velfærden i stedet for, og det vil jeg ikke være med til, siger Jacob Jensen.