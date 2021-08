Se billedserie Daghjemmene er et tilbud målrettet plejekrævende borgere, der normalvis er åbne i hverdagen indenfor almindelig arbejdstid. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Tre lukkede daghjem er udtryk for nationalt problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre lukkede daghjem er udtryk for nationalt problem

Rudersdal Kommune har lukke tre daghjem i tre uger på grund af mangel på ferieafløsere. Det har man gjort for at sikre medarbejdere til opgaver kommunen er forpligtet til at løse.

Rudersdal - 05. august 2021 kl. 15:21 Kontakt redaktionen

I Rudersdal har kommunen set sig nødsaget til midlertidigt at lukke tre daghjem på grund af mangel på ferieafløsere.

Brugere fik fredag den 16. juli besked om, at tre af kommunens daghjem, hvor brugerne er visiteret af kommunen til at komme på, fra mandag den 19. juli ville være lukket tre uger frem.

Kommunen traf beslutningen for fortsat at kunne opretholde deres midlertidige genoptræningspladser, som hører under de kommunale forpligtelser i serviceloven.

Birgitte Schjerning Povlsen (K), der er formand for Social og Sundhedsudvalget, har ikke oplevet en lignende situation gennem sine 15 år i kommmunalpolitik. Pressefoto

Bedste dårlige løsning Birgitte Schjerning Povlsen (K), der er formand for Social og Sundhedsudvalget, er ærgerlig over situationen, men hun mener ikke, at kommunen kunne have handlet anderledes: - Det var en situation, der kom ret pludseligt. Det var simpelthen ikke muligt at få den vikardækning, der er behov for. Vi var nødt til at pulje de ressourcer, som vi havde sammen, på vores midlertidige genoptræningspladser, hvor der er behov for sundhedsfaglige kompetencer til at sikre en god pleje og genoptræning. Det er den bedste løsning af en masse dårlige. Daghjemmene er midlertidigt lukket for at de midlertidige genoptræningspladser kan forblive åbne, siger hun.

Selvom daghjemmene skaber stor glæde og værdi i brugernes hverdag, er det ikke tilbud, der er omfattet af serviceloven, som borgerne har retskrav på.

Der er altså tale om, at kommunen midlertidigt sløjfer et tilbud for at dedikere ressourcerne til en af deres bundne opgaver.

Vil hellere pode Ifølge vicekommunaldirektør, Thomas Bille står kommunen langt fra alene med rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet:

- Vi har samme udfordring som hele social-og sundhedsområdet på nationalt plan oplever. Det drejer som om, at vi har store udfordringer med at rekruttere, da mange timelønnede medarbejdere nu bl.a. arbejder som podere. Derfor har vi slet ikke fået det antal ansøgere, som vi plejer til stillinger som sommerferievikarer. Ligeledes er mange af de timelønnede, som vi har haft i mange år, blevet rekrutteret som podere, siger han.

Vicekommunaldirektør, Thomas Bille, udtaler sig på vegne af forvaltningen, da stillingen som områdechef på Social- og Sundhedsområdet er ubesat for øjeblikket. Pressefoto

På grund af udfordringerne med at få vagtplanen til at gå op, har man forsøgt sig med ansætte folk gennem vikarbureauer, oplyser Thomas Bille.

Men heller ikke de lykkedes imidlertid med at hyre timelønnede medarbejdere, der kunne udfylde huller i vagtplanerne i ferietunge sensommerperiode.

Har hyret som vanligt Thomas Bille mener ikke, at der er noget, der er foregået anderledes i rekrutteringen af medarbejdere end normalt.

Det er ganske normalt, at de kommunale tilbud til ældre i Rudersdal dækker sig ind med ferievikarer i løbet af sommerferien.

Rekruttering og vagtplanlægning foregår på de enkelte plejecentre, hvor stillingerne slås op jævnfør reglerne.

- Vi tager løbende samtaler med ansøgere, så vi kan sikre en hurtig rekruttering, da der er rift om ansøgerne. Vi søger i forskelligt omfang altid timelønnede medarbejdere, som indgår i vagtplanerne som ferievikarer. Men selvom vi har planlagt, som vi altid gør op til sommerferieperioden, har den vanskelige rekrutteringssituation alligevel givet os udfordringer på samme måde som i andre kommuner, siger Thomas Bille.

700 podere Birgitte Schjerning Povlsen husker, at hun første gange hørte om en lignende situation andetsteds, hvor flere meldte ud, at de havde svært ved at finde de nødvendige sommervikarer

- Fordi mange af de unge mennesker foretrak at arbejde på testcentre til en lidt højere løn i stedet. Derudover har det selvfølgelig også en betydning, at sygeplejerskerne strejker. Det er flere ting, der sammen har gjort situationen svær, siger hun.

Hos CPH Medical, der driver mere end 40 testcentre i Region Hovedstaden, har man svært ved at genkende billedet af, at så stor en andel af det samlede personale fra social- og sundhedsområdet arbejder ved teststeder. De oplyser gennem virksomhedens pressetjeneste, at de, da testkapaciteten var på sit højeste i maj måned, havde 2.600 medarbejdere i fuldtidsbeskæftigede. Mens de i dag har omkring 700 fuldtidsansatte - heraf omkring 10 medarbejdere i Holte.

Sygeplejerskernes fagforening, DSR, oplyser, at ingen af deres medlemmer med ansættelse i Rudersdal Kommune er udtaget til strejke.