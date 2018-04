Onsdag den 25. april åbner et fælles hjælpemiddeldepot i Nærum. Depotet er et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Tre kommuner sammen om depot i Nærum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre kommuner sammen om depot i Nærum

Rudersdal - 22. april 2018 kl. 07:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På onsdag, den 25. april, bliver det fælleskommunale hjælpemiddeldepot ved brandstationen i Nærum officielt åbnet med deltagelse af borgmestrene fra Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal, som er de tre kommuner, der er gået sammen om at drive hjælpemiddeldepotet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Fremover vil borgerne i de tre kommuner uden forudgående aftale kunne aflevere hjælpemidler mellem klokken 09.00 og 15.00 på hverdage. Skal man hente et hjælpemiddel skal man dog have en aftale. Der er desuden åbent hus to gange om ugen, hvor borgerne kan komme og afprøve og få bevilget mindre hjælpemidler.

Borgmestrene i de tre samarbejdende kommuner er enige om fordelene ved det fælles hjælpemiddeldepot.

- Vi er enige om, at formålet med et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot er at skabe et aktivt depot, hvor borgerne kommer, og hvor vi kan understøtte deres muligheder for at klare sig selv, samtidig med at vi fremtidssikrer kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, siger Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani (K).

- Kommunerne forventer samlet set at kunne spare omkring 10 procent på udgifterne til genbrugshjælpemidler. Det er meningen, at depotet skal hjemtage en række opgaver, som vi i dag køber hos eksterne leverandører. Det betyder også kortere reparationstid til gavn for borgerne, siger Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), mens Rudersdal borgmester Jens Ive (V) tilføjer:

- En anden fordel er, at vi med sammenlægningen får flere specialiserede medarbejdere på samme sted, og det øger fleksibiliteten og mindsker sårbarheden ved ferie og sygdom til gavn for borgerne.

- I forvejen har vi en god service i alle tre kommuner, men fremover vil vi også gå sammen om den fortsatte udvikling og fornyelse af hele hjælpemiddelområdet og hermed være forberedt og klar til nye opgaver i det nære sundhedsvæsen, siger Jens Ive.

Det bliver Nordsjællands Brandvæsen, der kommer til at stå for den daglige drift af depotet. Hos Nordsjællands Brandvæsen har man god erfaring med den fælleskommunale drift, idet brandvæsenet i forvejen drifter en hjælpemiddelcentral for Fredensborg og Helsingør kommuner.

- Vi kommer med en ekspertise og erfaring omkring driften, som vil komme borgerne til gode, men som også kan hjælpe med at indfri de forventede besparelser, siger beredskabsdirektør Lars Rosenwanger fra Nordsjællands Brandvæsen.

Det er ikke tilfældigt, at det fælleskommunale hjælpemiddeldepot er blevet placeret i Nærum tæt op ad motorvejen. Dels har Nordsjællands Brandvæsen en brandstation der, dels ligger Nærum nogenlunde i midten af det geografiske område, som de tre kommuner dækker, og ikke mindst ligger depotet lige ved motorvejen, så det er let at komme dertil både fra Hørsholm og Lyngby-Taarbæk og naturligvis også fra andre steder i Rudersdal Kommune.

- Langt de fleste borgere i de tre kommuner vil kunne køre fra deres bopæl til depotet på mindre end tyve minutter, siger Jens Ive.