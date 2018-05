Elisabeth Ildal (LA) (t.v.), der her ses sammen med partikollega og kultur- og kirkeminister Mette Bock, har meddelt, at hun trækker sig som folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds. Foto: Ebbe Forup

Travl Ildal trækker sig som folketingskandidat

Rudersdal - 05. maj 2018 Af Joram G. Menzer

Elisabeth Ildal (LA) trækker sig som folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds og vil i stedet fokusere sine kræfter på arbejdet i kommunalbestyrelsen og med at synliggøre sygdommen Parkinson, som hun selv fik konstateret i 2013.

- Jeg har simpelthen ikke tid til at være folketingskandidat, når jeg også skal passe mit civile job, kommunalbestyrelsesarbejdet i Rudersdal, og så er jeg dybt engageret i arbejdet med synliggørelse af sygdommen Parkinson, siger Elisabeth Ildal (LA).

- Jeg brænder for Liberal Alliance, for Liberal Alliance har en god politik, så det har sørme været svært for mig, men jeg har truffet et valg, som jeg mener er bedst for mig, siger Elisabeth Ildal.

Kommunalpolitikeren arbejder utrætteligt for at skabe opmærksomhed om Parkinson, som hun selv fik konstateret i 2013. Hun har blandt andet været med til at starte træningscenteret Cure4Parkinson, som kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) indviede den 2. februar, hvor Parkinson-patienter kan træne boksning, bordtennis, cykling og fitness.

Derudover er hun ambassadør og blogger for World Parkinson Congress 2019, der afholdes i Kyoto i Japan og DJ på www.radioparkies.com, som er en web-radio for mennesker med Parkinson, som drives af andre Parkinson-patienter. For to uger siden blev Elisabeth Ildal endvidere udnævnt som fortaler for Parkinson's Movement under The Cure Parkinson's Trust i London.

Elisabeth Ildal pointerer, at hendes beslutning om at trække sig som folketingskandidat ikke skal ses som en optakt til et lokalpolitisk farvel. Måske nærmere tværtimod.

- Mit hjerte banker for det lokale, så jeg fortsætter selvfølgelig mit kommunalbestyrelsesarbejde, som jeg plejer, og som jeg nu også kan fokusere mere på, siger Elisabeth Ildal.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.