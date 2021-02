Se billedserie Lokallistens Anne Christiansen og den konservative Christoffer Buster Reinhardt er ikke enige om signalerne, trafiksignalerne for fodgængere sender... Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Trafiksikkerhed blev til en køn(s) diskussion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafiksikkerhed blev til en køn(s) diskussion

Kommunalbestyrelsen behandlede i onsdags prioriteringen af trafiksikkerhedsprojekter i 2021. Det udviklede sig til en diskussion om »kønsneutrale« trafiklys.

Rudersdal - 26. februar 2021 kl. 20:21 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Trafiksikkerheden i Rudersdal Kommune er i budgettet for 2021 blevet bevilget lige godt 2,4 millioner kroner til mindre projekter. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i onsdags skulle politikerne tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres i indeværende år.

Det udviklede sig dog til en diskussion mellem Lokallistens Anne Christiansen og den konservative Christoffer Buster Reinhardt, da førstnævnte foreslog, at man i Rudersdal også burde overveje kønsneutrale trafiklys i fremtiden.

Overfor Frederiksborg Amts Avis uddyber Anne Christiansen:

- Det her handler ikke om trafiksikkerhed, men er nærmere en pointe i forhold til vanetænkning. Mit forslag under debatten var blot, at når vi alligevel løbende skifter vores trafiksignaler for gående ud i Rudersdal, så gør vi det med nye kønsneutrale signaler. Det kan være nedtælling eller måske en dreng og en pige, der holder i hinanden i hånden. Der er allerede eksperimenteret med det, og der findes mange muligheder, påpeger Anne Christiansen.

Hun understreger, at de nye signaler på ingen måde må gå ud over trafiksikkerheden.

Mandsdomineret samfund - Vi har i mange år levet i et »naturligt« mandsdomineret samfund, men det er der ved at blive gjort op med. Derfor synes jeg også, at der skal sættes spørgsmålstegn ved nogle af de ting, vi har fundet naturligt. Blandt andet trafiklysene.

Lokallistens medlem af Teknik- og Miljø-udvalget nævner i den forbindelse, at slavehandel en gang var naturligt. Sådan var det bare. I gamle film ryger skuespillerne meget ofte også. Sådan var det bare.

- Jeg tror ikke, at mange mænd tænker over, at trafiksignalerne er mænd, men det er der mange kvinder, der gør. En løbende udskiftning, vil ikke være specielt dyrt. Det er kun glasset, der skal skiftes, og jeg sponsorerer gerne det første, lyder det fra Anne Christiansen. Til hele diskussionen siger Christoffer Buster Reinhardt:

I stedet for en mand kan der være nedtælling eller en dreng og en pige, der holder hinanden i hånden, foreslår Anne Christiansen fra Lokallisten. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vigtigere problemer - Jeg må indrømme, at jeg synes, at det er en lidt ligegyldig debat lige i denne forbindelse. Der er mange mere vigtige problematikker at tage stilling til, og jeg er bange for, at snakken om kønsneutrale lyssignaler kan være med til at latterliggøre den ellers meget vigtige ligestillingsdebat. Og sammenligningen med slavehandel vil jeg slet ikke kommentere på.

Christoffer Buster Reinhardt, der også er medlem af Miljø- og Teknikudvalget, har svært ved at se Anne Christiansens pointe:

- Jeg har aldrig tænkt over, at lyssignalerne for gående er »mænd«. Jeg kender mange kvinder, der går i bukser. Jeg synes faktisk, at det er lidt kønsstereotypt, at kvinder kun går i kjole, lyder det drillende fra den konservative kommunal- og regionspolitiker.

Anne Christiansen samler handsken op.

- Lyssignaler er et lillebitte hjørne af kønsdebatten, men det betyder jo ikke, at man skal lade være med at snakke om det. Og ja mange kvinder går i bukser. Men de har typisk en lidt anden facon, lyder det med et smil.

I Frederiksborg Amts Avis lørdag, kan du læse, hvilke trafiksikkerheds-projekter, der nu er bevilget penge til...