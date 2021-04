"Det skal være både sjovt, varierende og hyggeligt at træne," siger Josephine Lippert, der har åbnet StudiJo på Vedbæk Stationsvej. Foto: Pernille Borenhoff

"Træning skal gøre dig stærk til livet"

Humor og individuelle hensyn er i fokus for Josephine Lippert, der har åbnet træningscenter på Vedbæk Stationsvej

27. april 2021 Af Pernille Borenhoff

Jospehine Lippert, der har åbnet træningscenter på Vedbæk Stationsvej 18, ved af erfaring, at det kræver træning - og masser af træning - hvis man vil være stærk til livet.

Under studenterkørslen for godt 10 år siden faldt hun af vognen og brækkede sin ryg. Et voldsom slag for en ung kvinde på vej ud i livet.

"I tre måneder gik jeg med korset var helt smadret. Jeg kunne ikke en gang lave en mavebøjning," siger hun.

Men masser af viljestyrke parret med professionel hjælp og vejlening fra fyseoterapeuter og trænere fik hende på benene igen. Og det i sådan en grad, at hun efterfølgende besluttede at uddanne sig først til ergoterapeut og siden til personlig træner. Til sommer kan hun også skrive oesteopat på cv'et.

"Jeg kunne godt lide den personlige kontakt, jeg fik til min fysioterapeut, og det er den samme individuelle kontakt, jeg gerne vil give videre til dem, jeg træner," siger hun.

Små hold eller helt alene Ifølge Josephine kræver det styrke at blive stærk.

Men vejen dertil skal være både varierende, sjov og hyggelig.

"Jeg vil gerne hjælpe folk til at have det godt hele livet. Livet er fedest, hvis du ikke er nervøs for at sætte dig ned på græsset ved tanken om, at du ikke kan komme op igen. Hvis det er svært for dig at lege med din børn eller børnebørn, eller hvis du er plaget af daglige smerter, bliver livet jo svært. Det er ofte de små ting i hverdagen, som er svære og gør livet besværligt, men som også kan blive bedre," siger hun.

I StudiJo tilbyder Josephine både individuelle forløb og holdtræning med maximalt seks deltager pr hold.

"Der er mange, der godt kan lide at komme på de samme hold og møde de samme mennesker hver gang," siger Josephine, der de seneste fem år har undervist i fysioterapien i Charlottehaven på Østerbro og stadig gør det.

Jopsephine bor med sin kæreste og parrets 15 måneder gamle søn i Vedbæk. Og træning er en stor del af familiens hverdag. Hendes kæreste er professionel ischokeyspiller i Rungsted.

Og derfor trænede Josephine også meget, både da hun var gravid og på barsel.

"I mit studie tilbyder jeg også træning til gravide og mor/barn-hold, hvor der kun er fire på hvert hold," siger hun.

Har du lyst til at vide mere om StudiJo, kan du enten kigge forbi på Vedbæk Stationsvej 18 - lige over for stationen. Eller læse mere på hjemmesiden: studi-jo.dk.