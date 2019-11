Se billedserie Indendørs golf vokser kraftigt i disse år, og også på dette felt kan en af TrackMans radarsystemer være med til at gøre en kæmpe forskel i forhold til både træningen og oplevelsen. Foto: TrackMan

Send til din ven. X Artiklen: TrackMan erobrer verden med sportsradar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TrackMan erobrer verden med sportsradar

Rudersdal - 19. november 2019 kl. 18:30 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over hele kloden står golfspillere hver dag og slår bolde ud, når de træner. Hvordan kan den oplevelse ved hjælp af teknologi gøres sjovere og mere effektiv?

Det var idéen, der blev starten på Vedbæk-virksomheden TrackMan, som så dagens lys i 2003. Her 17 år senere vinder TrackMan Nordsjællands Erhvervspris 2019, uddelt af pengeinstituttet Nordea og Frederiksborg Amts Avis.

Virksomheden omsætter i år for cirka 600 millioner kroner, den har i dag cirka 200 ansatte i Danmark, der primært arbejder med udvikling og produktion. Dertil kommer cirka 130 ansatte i udlandet, der primært fokuserer på marketing og salg. Kort sagt: TrackMan er et højteknologisk, dansk eventyr, der allerede er i fuld gang med at erobre verden.

- Vores idé er ren fysik. Vi har skabt et radarsystem, der blandt andet kan måle hvordan køllehovedet bevæger sig og hvordan køllehovedet er orienteret i det 1/2000 del af et sekund, hvor køllehovedet rammer bolden i et golfslag. Det kan ingen se med video eller med det blotte øje. Den viden kan bruges til at justere slagene. Vores TrackMan kan også præcist følge en bolds flugt, skru og hastighed, så derfor bliver teknologien også brugt ved tv-transmissioner, hvor vi er med til at levere en masse af den statistik, du ser på skærmen. Teknologien og softwaren bag TrackMan er der ingen i verden, der i dag kan lave bedre end os, siger direktør i TrackMan, Klaus Eldrup-Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis.

Breder sig i boldspil Gennem årene har TrackMan også udbredt sig i baseball, og i dag findes teknologien på alle professionelle baseball stadions i verden. Næste år er det planen, at radar-systemet skal gøre sit indtog i den amerikanske fodbold-liga, NFL, og også bruges på stadions rundt på kloden hvor der spilles »europæisk« fodbold.

- Vi bruger teknologi, der minder om den, der bruges i militæret til at tracke eksempelvis missiler. I Danmark er vi også førende på dette militære marked med virksomheder som Thrane og Thrane i Lyngby og Weibel, der ligger i Allerød. Fredrik Tuxen, der havde en fortid i begge virksomheder ønskede at være med. Han er ingeniør, og hjernen bag systemet, lyder der med stor anerkendelse fra Klaus Eldrup-Jørgensen.

Han er selv uddannet læge og har arbejdet på både Hillerød og det daværende Hørsholm hospital. Han tog en HD-grad i afsætning og fik job i Novo, hvor han arbejdede i 13 år og sluttede som direktør.

Udover Fredrik Tuxen og Klaus Eldrup-Jørgensen blev TrackMan også stiftet af Klaus' bror, Morten, der er advokat og bestyrelsesformand i TrackMan, og af Carsten Hallas, der i dag er købt ud af firmaet.

- Vi var alle passionerede golfspillere, og Carsten Hallas ejede blandt andet fire store »driving ranges« i Europa, hvor tusinder af golfspillere hvert år øver sig i at slå bolde ud. Tilsammen havde vi fire en enorm viden om det eventyr, vi tog hul på, forklarer Klaus Eldrup-Jørgensen, der i dag er 61 år.

Gennem årene er der mange, der har ytret ønske om at købe den danske succes-virksomhed, men den er ikke til salg.

Brødrene Eldrup-Jørgensen ejer 79 procent, Tuxen ejer 18 procent, mens de sidste tre procent er ejet af forskellige medarbejdere.

Salg er ikke på tale - Et salg er slet ikke på tale. Vi synes, det her er sjovt, og vi vil gerne skabe noget blivende, som de næste generationer kan overtage. Faktisk har vi planer om at udvide og flytte. Hvis alt går godt, flytter vi op i forskerparken DTU Science Park på grænsen mellem Rudersdal og Hørsholm. Her vil vi bygge et 10.000 m2 nyt og CO2-neutralt domicil, der blandt andet skal rumme en stor testhal, fortæller Klaus Eldrup-Jørgensen til avisen.

Potentialet for TrackMan er næsten ubegrænset, da sportsradaren i princippet kan udvikles til alle bold-sportsgrene. På udviklingsgangene i Vedbæk arbejdes blandt andet på systemer, der kan bruges i tennis, cricket og til rugby.

- Vi er stolte over at vinde prisen, men vi er også ydmyge. Godt nok er vi verdens bedste på markedet lige nu, men inden for teknologi kan alting ændre sig i løbet af et kort øjeblik. Der er andre virksomheder på markedet, som vi har stor respekt for. Men vi klør på. Vi bruger stort set kun danske underleverandører bortset fra de ting, vi simpelthen ikke kan købe herhjemme. Al produktion foregår også i Danmark. Vi tror på kvaliteten i det, og så henter vi eksperter hertil fra udlandet. Halvdelen af vores udviklings-team kommer fra andre lande, fordi vi i Danmark slet ikke kan skaffe nok kvalificeret arbejdskraft. Vi ansætter alle dem, vi kan. Der er bare ikke nok, lyder det med et smil fra Klaus-Eldrup Jørgensen.

FAKTA Virksomhed: TrackMan

Hovedsæde: Stubbeled i Vedbæk

Ansatte: 330

Grundlagt: 2003

Grundlæggere: Klaus Eldrup-Jørgensen, Morten Eldrup-Jørgensen, Frederik Tuxen og Carsten Hallas Fremstiller: Teknologisk måle-udstyr, der blandt andet bruges i golf og baseball. Fodbold og amerikansk fodbold er på vej i 2020

Årlig omsætning: 2018: 460 millioner - 2019: Cirka 600 millioner Vækst: 37 procent de seneste fem år

relaterede artikler

TrackMan får Nordsjællands Erhvervspris 19. november 2019 kl. 12:11