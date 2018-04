Torvedagene er tilbage

- Vi glæder os til at kunne præsentere jer for et forårsprogram, som vi tror vil være med til at gøre lørdagsturen til bymidten til et hit - hver lørdag. Vi er i år især glade for at kunne byde Din Gartner velkommen på markedet - de vil være på torvepladsen hver lørdag i sæsonen med friskopgravede kartofler, jordbær - når den tid kommer - andre friske grønsager efter årstiden og et udvalg af stauder. Men det bliver også dejligt at gense de mange gode kendinge fra sidste sæson, Søholmbutikken med dens delikatesser, Rustikbageren, Roselandia, Tupperware, Rudersdal Vin og mange andre, siger Kirsten Broager.