Se billedserie Birkerød Torvedage er blevet en stor succes i Birkerød Hovedgade. Så stor at torvedagene ikke kun har køer ved stadepladserne. Der er også kø for stadeholderne. Foto: Lars Sandager Ramlow

Torvedage sigter mod den 8. maj

Corona-pandemien gør det svært at planlægge Birkerød Torvedage, men der er store planer i støbeskeen.

Rudersdal - 03. april 2021 kl. 04:34 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Birkerød Torvedage er en fast del af Birkerød Hovedgade hver lørdag i sommerhalvåret. På grund af corona-pandemien sigter Torvedagene nu på at genåbne den 8. maj, hvis restriktionerne tillader det.

Det fortæller Rikke Andersen, formand for foreningen af frivillige i Birkerød Torvedage til Frederiksborg Amts Avis:

- Vi har aftalt, at vi kun åbner, hvis vi må være samlet 100 personer eller mere. Andet kan vi ikke stå på mål for.

Rikke Andersen peger på, at det ikke kun er borgerne, der strømmer til torvedagene. Også stadeholderne står i kø for at komme til:

- Vi er meget stolte. Vi har fået efterhånden fået skabt lidt af en succes. Stadeholderne melder tilbage, at de elsker at komme hos os, fordi der bliver taget godt imod dem og hånd om dem, og samtidig får de solgt noget. Derudover har vi nu også som en fast del af torvedagene en eller anden form for underholdning på torvet. Det varmer jo mit hjerte, når vi ser enkelte stå og danse en lørdag klokken 11.30, lyder det med et smil fra formanden.

Også pavillonen med madtilbud er blevet en succes, der ofte har betydet, at alle borde og stole ved pavillonen har været optaget:

Rikke Andersen er formand for Birkerød Torvedage og så sidder hun som tovholder for aktivitetsudvalget i Birkerød Bymidte. Foto: Kirsten Broager

Udvikling af torvedagene - Vores strategi er, at vi skal fastholde og videreudvikle torvedagene. Vi har kontakt til både nye og gamle stadeholdere, og vi har en masse god underholdning i støbeskeen. Vores udfordring er selvfølgelig, at vi på grund af corona ikke ved, hvad vi kan regne med. Jeg kan vist godt afsløre, at »logistik-arbejdet« ikke er så nemt. Derfor arbejder vi nu på en række forhånds-tilkendegivelser, så vi kan rykke hurtigt, når samfundet om forhåbentligt snart åbner sig mere igen. Vi tror på, at vi går lysere tider i møde i mere end en forstand, understreger Rikke Andersen.

Udover at være formand for Birkerød Torvedage sidder hun også som tovholder i et nyt aktivitetsudvalg for Birkerød Bymidte.

- Jeg har fået samlet et drømmehold med nogle af byens stærke kræfter. Det betyder, at vi nu bedre kan koordinere aktiviteterne i både Hovedgaden og ved Torvedagene. Vi kan i langt højere grad nu trække i samme retning, og stemningen er rigtig optimistisk, fortæller torve-formanden.

Hun glæder sig over, at samarbejdet med kommunen også er rigtig godt.

I uge 12 blev der opsat nye gadelamper i Hovedgaden. Nu med mere blødt og behageligt LED-lys. Foto: Rikke Andersen

Fint samarbejde - Vi føler os hørt, og det betyder meget, når vi knokler rundt som frivillige. Senest hjalp kommunen med at vi fik flag op i Hovedgaden den 1. marts, da butikkerne fik lov til at genåbne. Det var virkelig festligt, forklarer Rikke Andersen.

Foreningen Birkerød Torvedage har i skrivende stund en fast skare på cirka 100 medlemmer. Det antal ser formanden gerne tidoblet.

- Sammen kan vi mere. Vi vil meget gerne opfordre borgere til at melde sig under fanerne. Det behøver ikke at betyde, at man bliver læsset til med arbejde. Gode idéer og indspark til enkelte arrangementer er også meget velkomne. Vi har fine planer om at opgradere underholdningen - hele tiden med det for øje, at vi prøver at ramme alle, der kommer i gaden.