Torvedage bag fødselsdagsgave til kronprins

- Vi har længe haft planer om at give Kronprins Frederik en gave her fra Birkerød, som skulle være et absolut unikum. Vi har været en del frem og tilbage omkring forskellige ideer. Men vores tanker tog først fast form, da vi tog en snak med cykelhandleren på Majpladsen, Bashir Naseri, lyder det fra Rikke Andersen, der fortsætter:

- Bashir og hans familie kom til Danmark fra det krigshærgede Afghanistan for 23 år siden, og efter et ophold i Sandholmlejren slog familien sig ned i Nærum. Men de har altid holdt af Birkerød, og for et år siden åbnede hans søn Jameed forretningen på Hovedgaden 41 A og ansatte samtidig faderen Bashir. Og cykelhandleren vil rigtig gerne donere en mountainbike fra Scan Bike til en værdi af 10.000 kroner som en gave til Kronprinsen, mens vi fra Torveforeningen vil sørge for at få den flot dekoreret.