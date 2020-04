Torsdag morgen: 47-årig kørte galt på motorvejen

Torsdag morgen, klokken 05.21 skete der et færdselsuheld på Helsingørmotorvejen ved Trørød-afkørslen i sydgående retning. Det skriver Nordsjælland Politi i døgnrapporten.

Her kan man læse, at en 47-årig mandlig bilist fra Hørsholm af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i autoværnet.