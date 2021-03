Se billedserie Den radikale partitop, Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard vil væk fra den karikatur, som andre tegner af partiet, når det kommer til udlændinge og integration. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Top-radikale: Vi skal have fornuft ind i udlændingedebatten

Først blev partiet »fyret« af Socialdemokraterne og siden af »blå blok« på grund af udlændingepolitikken. Nu justerer Radikale Venstre kursen en smule.

Rudersdal - 13. marts 2021 kl. 05:19 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Radikale Venstre vil ikke længere være boksebold i udlændinge-debatten. Partiets relativt nye topledelse med Sofie Carsten Nielsen i spidsen og Martin Lidegaard som næstformand vil væk fra den karikatur, andre partier tegner, at radikale er en flok naive »slappere«, når det kommer til flygtninge og integration.

Det fortæller de to R-topfolk i et større interview med Frederiksborg Amts Avis lørdag:

- Vi sidder faktisk i disse dage i maskinrummet og er i fuld gang med at re-definere en del af vores politik. Som parti har vi været klemt af først blå blok og siden Socialdemokratiet i udlændinge-debatten, hvor det nærmest har været en konkurrence om, hvem der var mest »strammere«. Rasmus Paludan og Stram Kurs var, hvad vi fik ud af det, siger Sofie Carsten Nielsen.

Antallet betyder noget Martin Lidegaard supplerer:

- Vi har for flere år siden anerkendt, at antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Danmark, betyder noget. Vi står ikke ved grænsen i Padborg og råber højt: »Bare kom hertil«. Andre partier har interesse i at fremstille os sådan, men sådan er det jo ikke, slår næstformanden fast.

Vi står ikke ved grænsen i Padborg og råber højt: »Bare kom hertil«, lyder det blandt andet fra Martin Lidegaard.

Sofie Carsten Nielsen overtager ordet:

- Vi skal ikke justere vores politik efter, hvad andre partier gør og tænker. Vi er Radikale, og vi er sat i verden for at føre radikal politik. Når det er sagt, er det dog nødvendigt, at vi får justeret vores kurs en smule. Martin og jeg har talt meget om, hvordan vi får gjort op med den »karikatur«, der tegnes af os. Vi er nødt til at være mere klare i vores udmeldinger. Vi går ind for en stram udlændingepolitik, men de mennesker, der kommer hertil, skal behandles ordentligt. Det sidder vi blandt andet og arbejder med i maskinrummet, afslører Sofie Carsten Nielsen.

Opgør med tossede regler De to toppolitikere har et ønske om, at der bliver gjort op med symbol-politikken på udlændinge-området, og så lægger de begge vægt på, at der kommer fornuft ind i debatten igen.

- Vi ønsker at gøre op med tossede regler. I dag er det sådan, at man ikke kan læse en videregående uddannelse ved siden af, at man samler point til permanent opholdstilladelse. Det er jo helt skørt. Vi straffer på den måde unge for at uddanne sig og blive bedre til at bidrage til vores samfund, nævner Sofie Carsten Nielsen som eksempel.

Martin Lidegaard følger op:

- I dag er det også sådan, at en udlænding, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, godt kan være selvforsørgende og betale topskat, men han eller hun har ikke stemmeret. Det er da også tosset. Så vi skal skrue på tandhjulene for integrationen af de mennesker, der kommer hertil. Men vi skal ikke øge antallet. Så er det vist slået fast, lyder det med et smil.

