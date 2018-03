Tørklæde udløste uheld

To kvinder kom lettere til skade ved et trafikuheld ved Øverødvej i Gl. Holte udløst af et tørklæde, der blæste over vejen.

Uheldet betød, at Øverødvej var spærret i en periode omkring klokken 10.30-11-tiden lørdag formiddag. Meldingen lød, at de to kvinder var teknisk fastklemte.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke kan komme ud af bilen, men at der er fare for, at de har pådraget sig nakke- eller rygskader og at redningsfolkene derfor skal have dem op på et spineboard, forklarer vagtchef Ole Hestbæk, Nordsjællands Politi. En senere melding lyder dog, at de to kvinder ikke var kommet alvorligt til skade.