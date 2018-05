Se billedserie Fra onsdag i uge 19 fejrer Janne og Martin Schandorff 10 års jubilæum med forretningen Amaze, som de overtog i maj 2008 i Birkerød Hovedgade. Siden er det gået støt fremad, og i februar åbnede parret endnu en forretningen i Espergærde. Foto: Lars Sandager Ramlow

Tøjbutik trodser alle oddsene

05. maj 2018
Af Lars Sandager Ramlow

I maj 2008 overtog Janne og Martin Schandorff Amaze-forretningen i Birkerød Hovedgade. Dengang lå butikken, hvor der i dag er tatovør, men trods finanskrise og øget nethandel gik det hurtigt så godt, at forretningen efter fire år kunne flytte over på den anden side af Hovedgaden i nummer 33, hvor omsætningen er steget støt siden. Faktisk er succesen så stor, at parret i februar åbnede endnu en butik i Espergærde-centret. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- De første år var hårde. 30 procent af alle danske tøjbutikker måtte dreje nøglen om i finanskrise-perioden, så vi kunne nok ikke have ramt et dårligere tidspunkt at åbne. Vi nåede aldrig at opleve de »gyldne« tider op til finanskrisen. Til gengæld lærte vi fra start, at vi måtte knokle, fortæller Martin Schandorff, der fortsætter:

- Enhver start er i forvejen hård. Vi skulle lige »lande« og finde ud af, hvordan forretningen skulle køre, og hvad Birkerød-borgerne og oplandet efterspurgte. Så oddsene var lidt imod os.

Martin Schandorff er 56 år og uddannet indenfor herretøj, inden han for godt 20 år siden blev selvstændig med egen agentur-forretning. I mange år arbejdede han primært med jeans, og det var herigennem, at han hos Levi's mødte sin et år ældre hustru, Janne, der i 27 år har været it-udvikler for blandt andre Spies, Danske Bank og BRF Kredit.

- Som par opbyggede vi vores egen grossistvirksomhed med fokus på dametøj, som vi primært fandt i Holland, og som vi solgte i hele Danmark. Amaze i Birkerød var en af vores kunder indtil 2008, hvor vi overtog forretningen, og hvor vores hollandske mærker blev suppleret af danske som PBO (Philosophy Blues Original) og Dranella, forklarer Janne Schandorff til Frederiksborg Amts Avis.

Hun bliver suppleret af manden:

- Hele vores koncept er bygget op om, at det meget gerne må være en »oplevelse« at komme i Amaze. Det, tror jeg, har været med til at gøre forretningen til en succes. Derudover bruger vi mange kræfter på de sociale medier. Det er man simpelthen nødt til i dag, påpeger Martin Schandorff.

Netop i den hårde konkurrencen har forretningen gennem årene fundet sin hele egen stil.

- Som grossister ser og hører vi rigtig meget, og det er en fordel. Vi plukker de bedste ting ud, og vi fører nogle mærker, du ikke finder på hylderne hos andre. Samtidig spænder vi bredt. Vi har kunder fra cirka 20 år til knap 90 og størrelser fra 34-44 (ind i mellem str. 46. også). Vi appellerer til kvinder i alle aldre, som er glade for farver og mønstre, og som ikke er bange for at understrege deres personlighed med nogle designs, der har lidt kant, forklarer Janne Schandorff.

Jubilæet bliver markeret med en række tilbud og aktiviteter. Blandt andet på onsdag den 9. maj, hvor handelsstandsforeningen i Hovedgaden holder aftenåbent samt fredag og lørdag efter kristi himmelfartsdag.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag...