To unge piger forsøgte søndag at stjæle slik i Kvickly i Holte, oplyser Nordsjællands Politi.

To unge piger ville stjæle slik

Holte: Søndag klokken 16.58 anmeldte personalet fra Kvickly, at to 17-årige piger havde forsøgt at stjæle bland-selv-slik, oplyser Nordsjællands Politi.