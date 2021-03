Se billedserie Coronaåret har også været et år, hvor Birkerød Sejlklub har haft fokus på strategisk udvikling og har søsat nye initiativer. For eksempel med indkøbet af denne lynhurtige foilende waszp-jolle, som kan appellere til unge sejlere. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

To sportsklubbers år med corona

Coronaen har i et år haft store konsekvenser for samværet, aktiviteterne, fællesskabet og det sociale liv i idrætsforeninger og klubber. Men dette ekstremt udfordrende år har ikke kun været dårligt

Rudersdal - 24. marts 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

For knap et år siden var Rudersdal Avis på besøg hos Birkerød Sejlklub.

Dengang fortalte klubbens formand Jesper Gundborg, hvordan han og klubben i det hele taget forsøgte at forberede sig til en sæsonstart med et både mystisk, skræmmende og uforudsigeligt coronaspøgelses skygge, som hang tungt både over Danmark og den lille sejlklub ved Furesøen.

Nu, efter mere end et år, hvor coronapandemien har ændret hele den måde, vi lever på, har vi besøgt klubben igen, mens Jesper Gundborg og co. er ved at forberede coronasæsonstart nummer to.

"Jeg tror, du skrev noget i retning af, at "2020 handlede om at sejle" på forsiden af avisen sidste år," husker Jesper Gundborg og fortsætter:

"Det har været vores mantra hele året igennem: Vi skal bare ud at sejle. Det vigtigste er at få specielt vores mange børn og unge ud på vandet. Og så må vi sgu løse det. Det har hele tiden været bestyrelsens holdning. Det skal løses. Så må vi spritte af, lave store excel-ark og koordinere, så folk sejler på skift og på forskellige dage. Det skal kunne lade sig gøre. For hvad er alternativet?"

I Birkerød Sejlklub har man med formandens ord haft "den positive hat" på hele året, og selvom coronaens restriktioner og i øvrigt en usædvanligt kold vinter med is på Furesøen har udfordret de frivillige ledere på mange måder, så har det faktisk været et ganske udmærket år for klubben.

"Det er lykkedes at løse udfordringen med at få medlemmerne på vandet, og vi har haft et enormt aktivitetsniveau hernede. Sideløbende har vi jo haft, og jeg tør næsten ikke sige det, en medlemsfremgang," siger Jesper Gundborg og fortsætter:

"På baggrund af det her underlige år, har vi desuden valgt at sige, at det måske også kan være året, hvor vi strategisk udvikler os. Et år, hvor vi får søsat nogle nye initativer. I november købte vi for eksempel en waszp-jolle, som vi håber kan appellere til en fartglad ungdom for eksempel," siger han.

Det sociale mangler Der er optimisme og god stemning i Birkerød Sejlklub, hvis man spørger formanden.

Men coronaen har bestemt også haft en markant omkostning. Det sociale liv, som normalt er en meget vigtig del af klublivet, har manglet.

"Vi plejer jo at joke med, at vi har haft mere gang i excel-arkene for at få det hele til at gå op, end vi har haft gang i gasgrillen. Men sådan er det. Vi vil til enhver en tid vægte det at komme ud på vandet, for vi er jo en sejlklub. Det er trods alt det vigtigste for os. Men det er da møgærgerligt. Vi har fremgang, der er en god klubånd, og der er en enorm god puls i øjeblikket, men det er da pokkers, at vi ikke kan få det lavet om til noget socialt. Endnu," siger Jesper Gundborg.

Han understreger dog, at Birkerød Sejlklub absolut ikke kan tillade sig at klage.

"Vi er kommet igennem rent økonomisk, og vi har ikke søgt hjælpefonde eller -pakker eller hos kommunen. Det kunne vi måske gøre, men der er i høj grad nogen, der er hårdere ramt end os. Man kan godt føle lidt med kollegerne i håndboldklubberne for eksempel. Hvad kan de gøre? Vi er begunstiget af, at vi er den udendørs sport, vi er," siger Jesper Gundborg.

Vi er lidt flade Håndboldklubberne har da også, som alle andre indendørs sportsgrene, været ekstra hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner.

"Det har da påvirket os, at det har været et mærkeligt år. Vi startede med, at vi ikke måtte spille overhovedet. Så måtte vi træne udendørs i foråret, og så måtte vi begynde at træne indendørs, indtil der blev lukket helt ned igen. Der kommer hele tiden nye restriktioner, og vi har undervejs lavet en masse om i vores haller for, at det kunne lade sig gøre at spille kampe og holde holdene adskilt og alle de der ting. Det har nok været det værste, at der skulle laves om hele tiden, når der kom nye regler og restriktioner. Det har været rigtig hårdt for alle de frivillige ledere, som der i forvejen er for få af, som har måttet gøre ekstra meget på grund af corona," siger Klaus Lorenzen, som er kasserer i Holte Håndbold.

Han fortsætter:

"Derfor synes jeg som leder, at det har været et voldsomt år, og det er der andre, der også synes. På den måde er vi lidt flade. Nu gider vi næsten ikke mere. Men nu er der åbent for udendørs træning, og at se den glæde der opstod, da spillerne bare fik lov at mødes udendørs, det var helt fantastisk," siger Klaus Lorenzen.

Det ser fint ud Foråret og uvant græs under fødderne er ikke de eneste grunde til, at man trods alt kan spore en vis optimisme. For selvom det har været hårdt, så har håndboldklubben faktisk klaret sig hæderligt igennem coronaåret.

"Vi har kun mistet en håndfuld medlemmer, og de siger, at de bare holder pause, fordi de ikke kan overskue hele coronasituationen. Men det er fem ud af cirka 250, så der har været en rigtig flot opbakning til klubben. Generelt synes jeg i det hele taget, at vi har klaret det godt. Vi har stadig vores trænerstab, og det har også kunnet lade sig gøre at ansætte nye trænere frem mod den nye sæson. Vi har som sagt kun mistet fem medlemmer, og de skal nok komme tilbage igen. Så jeg synes, det ser fint og fornuftigt ud," siger Klaus Lorenzen.

Økonomisk har man kunnet hente hjælp, og specielt har den udeblevne medlemsflugt holdt hånden under klubben.

"Det er gået over al forventning. Man kunne have troet, at der ville ske en medlemsflugt, men det har vi ikke oplevet. Men det handler også om, hvordan man er gået til det. Hvis man bare lukker ned og siger: "Vi ses på den anden side," så kan det godt gå galt, tror jeg. Det har været meget vigtigt for os at holde kontakten til vores spillere. Det har vi punket vores trænere for. Mindst en gang i ugen skal vi have fat i spillerne," siger Klaus Lorenzen, og fortæller, hvordan trænerne for eksempel har været ude hos alle spillerne med små overlevelsespakker med slik og hygge.

Denne lille gestus fik klubben rigtig god respons på i et år, hvor harpiksfolket i den grad også har kunnet mærke, den afstand der er kommet af, at vi allesammen skal holde afstand.

"Det sociale betyder jo alt i en klub. Det er jo det, vi har fundet ud af. Det er mit håb for coronaen, at vi nu har fundet ud af, at det sociale liv altså betyder meget mere, end man går og tror og tager for givet," siger Klaus Lorensen :

"Jeg håber også, at vi i fremtiden får lettere ved at rekruttere hjælpeledere og -trænere for eksempel, fordi de kan se værdien af det, vi laver på en helt anden måde end tidligere. Der er virkelig mange, der har savnet det. Man finder først ud af, hvad man ikke har, når man ikke har det længere," siger Klaus Lorenzen.