To småpiger krænket i bus

En 11-årig pige og hendes veninde blev mandag udsat for en blufærdighedskrænkelse, da en ung mand i bus 193 mod Holte Station pludselig blottede sig og begyndte at onanere, oplyser Nordsjællands Politi, der fik anmeldelsen om krænkelsen mandag klokken 13.13.

Episoden, der havde fundet sted cirka 10 minutter inden anmeldelsen, betød, at de to piger skyndte sig at stige af bussen ved Trørød Torv. Efterfølgende kørte en patrulje til Holte Station for at lede efter den unge mand, men det var ikke muligt at udfinde ham.