Se billedserie Forældre og elever fra Bistrupskolen og Høsterkøb Skole protesterede mod forslaget om at lægge otte af kommunens skoler sammen på fire matrikler. Foto: Lars Sandager Ramlow

To skoler råbte politikere op ved rådhuset

Rudersdal - 28. juni 2019 kl. 06:07 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil slutte, hvor vi startede! Vi vil slutte, hvor vi startede! Sådan lød det i slagsange sunget af bekymrede forældre og elever fra Bistrupskolen onsdag aften foran rådhuset i Holte, hvor kommunalbestyrelsen skulle samles til det sidste møde før sommerferien. Sammen med forældre og elever fra Høsterkøb Skole var de på barrikaderne for at varetage deres skolers interesser og for at protestere mod forslaget om en ny skolestruktur i Rudersdal Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Protesterne sker efter, at kommunen har sendt et forslag i høring frem til 16. september. Her foreslås det, at otte ud af kommunens 12 skoler sammenlægges til fire skoler. I forslaget vil de sammenlagte skoler få fælles skoledistrikt og fælles skolebestyrelse. Sammenlægningerne ville også betyde, at udskolingen på skolerne formentligt omorganiseres, så nogle af skolerne må lukke udskolingen.

Forslaget vil også betyde, at de sammenlagte skoler får fælles ledelse. Det bekymrer mødrene Maj-Britt Bøttcher Schultz og Linda Rindbo, der var med til at råbe politikerne op onsdag aften. De har begge børn på Høsterkøb Skole.

- Jeg er nervøs for, at det gode skolemiljø på Høsterkøb Skole forringes, hvis vi mister den lokale ledelse, sagde Maj-Britt Bøttcher Schultz, mens Linda Rindbo er nervøs for, at sammenlægningen er et skridt på vejen mod en lukning af skolen.

- Det er ikke en god udvikling. Jeg er bange for, at skolen stille og rolig affolkes og til sidst må lukke, siger Linda Rindbo, der er også er medlem i bestyrelsen i foreningen Bevar Høsterkøb Skole.

Alle demonstranterne rykkede ind på rådssalens tilhørerpladser, da kommunalbestyrelsesmødet gik i gang klokken 17.00. Mødet blev indledt med den sædvanlige spørgetid, hvor de fremmødte voksne og børn fik 45 minutter til at komme til orde i sagen.

Spørgsmålene til Kommunalbestyrelsen drejede sig blandt andet om, hvordan en mere fjern ledelse vil påvirke elever og læreres trivsel, hvordan sammenlægningerne ville gå ud over lokalsamfundet. Forældrene nåede også at så tvivl ved de prognoser for elevfald, for beregningerne og for de planer, skolesammenlægningerne er bygget på, og de spurgte Kommunalbestyrelsen, om den kunne give en matrikelgaranti for indskolingen.

Til sidstnævnte udtrykte borgmesteren glæde over, at det ikke er elever i udskolingen, de fremmødte ønskede en matrikelgaranti for. I sit svar pegede Jens Ive på, at det er vigtigt, at de yngste børn får lov at blive det samme sted de første år, og han opfordrede forældrene til at sende dette ønske skriftligt i forbindelse med den igangværende høringsperiode.

