To piger på 13 og 16 år stjal vodka

Klokken 20.34 mandag aften blev det anmeldt, at to piger på 13 og 16 år havde stjålet en flaske vodka fra Kvickly i Holte Midtpunkt. Grundet pigernes unge alder kørte en patrulje til stedet, hvor den 16-årige blev sigtet for butikstyveri. Derudover blev der taget kontakt til begge pigers forældre og de sociale myndigheder. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten mandag.