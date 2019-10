To partier siger nej til skolesammen-<br>lægninger

Forældrene på blandt andet Høsterkøb Skole har kæmpet en indædt kamp mod kommunens forslag om skolesammenlægninger. Nu melder De Konservative og Lokallisten ud, at de ikke agter at anbefale sammenlægningerne på Børne- og Skoleudvalgets møde onsdag morgen.

To partier siger nej til skolesammen-

lægninger

I hvad der må betegnes som en temmelig opsigtsvækkende og overraskende udmelding, kan De Konservative og Lokallisten tirsdag aften informere om, at de to partier ikke har til hensigt at bakke op om skolesammenlægningerne, som der er lagt op til i arbejdet med en ny skoletruktur.

