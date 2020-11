Tjek badevandet inden du hopper i bølgen blå

Hvis det for eksempel regner så kraftigt, at kloaksystemet 'løber over' og udleder urenset spildevand, beregner Badevandsudsigten skæbnen af spildevandets bakterier og varsler, hvis badevandskvaliteten på en strand bliver dårlig, og hvornår det er sikkert at bade igen.