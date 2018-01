Tiltalt for voldtægt: Elev tog selv initiativ til sex

En boksetræner fra Rudersdal Bokseklub er ved retten i Lyngby blandt andet tiltalt for at have voldtaget en 15-årig bokseelev. Manden nægter sig skyldig.

Rudersdal - 10. januar 2018

En boksetræner fra Rudersdal Bokseklub, der er tiltalt for at have voldtaget og udført andre seksuelle overgreb mod en 14-15-årig pige, som var hans bokse-elev, forklarede tirsdag i retten, at de to har haft sex.

Af hans forklaring fremgik det dog, at han mener, at det var den på tidspunktet 15-årige pige, der havde taget initiativ til samlejet, og manden nægter sig skyldig i de tre forhold, som han er tiltalt for, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag. Samlejet skulle ifølge den tiltalte være sket, da de havde holdt hyggeaften i mandens hjem, hvor han og medlemmer af bokseklubben - inklusiv pigen - skulle se boksning.

- Det var en tradition, vi havde, at når der kom store kampe i fjernsynet, så lavede vi det, man kalder hyggeaftner, der foregik hjemme hos mig, fordi jeg havde pladsen, forklarede den tiltalte, som mente at kunne huske, at den forurettede pige har været med til en eller to af disse hyggeaftener.

I forbindelse med en af disse hyggeaftner havde pigen efterfølgende spurgt, om hun måtte sove hos træneren, der på tidspunktet var 44-45 år gammel.

- Vi har haft en hyggeaften alle sammen, og de sidste er gået, og så spørger hun, om hun må sove dernede (på tiltaltes sofa, red.), og så siger jeg, at det må hun godt. Så går jeg op i min seng ovenpå, og efter et kort stykke tid, kommer hun op og lægger sig på min seng, og så begynder vi at snakke. På et tidspunkt kysser hun mig, og jeg bliver selvfølgelig overrasket, men jeg kysser også hende, og så udviklede det sig til, at vi...har sex, forklarede den tiltalte.

- Skal det forstås sådan, at det her samleje og de her kysserier, har alt sammen været på hendes foranledning? Det var hende, der lagde op til dig?, ville anklageren vide.

Det var ifølge den tiltalte præcis sådan, det skulle forstås, ligesom han kunne bekræfte, at pigen var 15 år, da de to havde samleje.

- Er alt det, der står her i anklageskriftet, blot noget hun har fundet på efter din mening?, spurgte anklageren, hvilket den tiltalte bekræftede, at han mente.

- Har du en idé om, hvad der er grunden til det?, fulgte anklageren op.

- Følelser, tror jeg. At hun måske var blevet mere glad for mig, end godt er. Jeg tror at hun har været glad for mig og altid har fået den opmærksomhed i de periode, som hun selv gerne ville. Så kan hun på et tidspunkt have syntes, at det ikke var så smart det hele og så måske fået dårlig samvittighed, og så har hun måske følt, at hun skulle hævne sig på mig på en eller anden led, svarede den tiltalte, som nægter sig skyldig i de tre tiltalepunkter, hvoraf det groveste punkt altså er tiltalen om voldtægt.

Sagen fortsætter onsdag ved Retten i Lyngby, og udfaldet af denne sidste retsdag kan du læse om her på sn.dk og i Frederiksborg Amts Avis.