Tiltalt for snyd med corona-kompensation og hvidvask

To personer fra Rudersdal Kommune er tiltalt for at give urigtige oplysninger for at få coronakompensation. Den ene er også tiltalt for hvidvask af over 11 millioner kroner.

Rudersdal - 26. maj 2021 kl. 11:43

I Retten i Lyngby bliver en opsigtsvækkende sag om grov snyd med coronakompensation og hvidvask i disse dage oprullet.

Det drejer sig om uberettiget corona-kompensation for over 1,7 millioner kroner og hvidvask for over 11 millioner kroner.

To af de tre tiltalte i sagen er bosat i Rudersdal Kommune.

Den ene af de to har tidligere været i både mediers og myndigheders søgelys. Men da der er navneforbud i sagen, kan Rudersdal Avis dog ikke identificere de to personer nærmere.

Af anklageskriftet fremgår fem forhold. Den ene af de tiltalte, som er fra Rudersdal Kommune (og som vi refererer til som person A), er tiltalt for alle fem forhold. Den anden person fra Rudersdal Kommune (person B) er tiltalt for ét af forholdene. Og personen, som ikke er fra kommunen (person C), er tiltalt for tre af de fem forhold.

Snyd med kompensation Det første forhold drejer sig om svig med offentlige midler af særlig grov karakter.

Person A og person C er tiltalt for at give urigtige oplysninger om ansættelsestidspunkter og aflønninger for at få udbetalt 1.293.461 kroner i lønkompensation fra corona-hjælpepakker for 17 ansatte.

"Det er anklagemyndighedens vurdering, at nogle af medarbejderne ikke har været ansatte, andre har ikke været hjemsendte, og nogle har ikke fået løn," fortæller sagens anklager Robert Asger Hansen.

Det kan give op til otte års fængsel.

Det andet forhold handler også om svig med offentlige midler af særlig grov karakter, og for dette forhold er alle tre tiltalt. De tre er tiltalt for forsøge at få udbetalt 458.676 kroner i lønkompensation. Man oplyste ifølge anklageskriftet, at 11 ansatte var ansat i et andet firma, end det var tilfældet. De ansatte var desuden heller ikke hjemsendte. Det kan også give op til otte års fængsel, men da der er tale om snyd med corona-hjælpepakker, kan straffen firedobles. Første forhold falder ikke ind under her, da det var begået før strafskærpelsen blev vedtaget.

"Vi mener ikke, at der har været ansatte inden 9. marts, og at de ikke har været hjemsendt," siger han.

Førte penge til udlandet Person A er også tiltalt for to forhold for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Person A skulle "have modtaget, konverteret og overført penge, som direkte eller indirekte var udbytte fra strafbare lovovertrædelser for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse," står der i anklageskriftet.

Ifølge anklageskriftet skulle person A have overført 4.199.001 kroner fra en virksomhed til en unavngiven persons privatkonto samt 2.306.195 kroner til tre udenlandske virksomheder.

Fra et firma, hvor vedkommende var daglig leder, skulle personen desuden have overført 94.861 kroner til tre udenlandske virksomheder. Det kan give op til otte års fængsel.

Det sidste forhold drejer sig også om hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Her er person A og person C tiltalt for at overføre 3.923.753 kroner til forskellige udenlandske virksomheder fra en virksomhed, hvor de henholdsvis er daglig leder og direktør/ejer. Og for at have overført 1.491.550 til tre unavngivne personers private konti.

"De sorte penge er kommet fra forskellige selskaber. Vi kan ikke koble det til en konkret forbrydelse. Men transaktionerne er så mistænksomme, at man må lægge til grund, at der er tale om sorte penge," siger Robert Asger Hansen.

Anklagemyndigheden forsøger at forhindre person A og person C i en periode at lede en virksomhed i Danmark og udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Person A har ifølge CVR-registret en lang række konkurser bag sig.